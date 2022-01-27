شكرا لقرائتكم خبر عن «سابك الزراعية» توقع اتفاقية استحواذ على 49 % من «إي تي جي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة سابك للمغذيات الزراعية، المملوكة بنسبة 50.1٪ للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، اتفاقية شراء أسهم مع مجموعة (إي تي جي) للاستحواذ على 49٪ من أسهم شركة (إي تي جي إنبتس هولدكو ليمتد)، في صفقة قيمتها 320 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 1.2 مليار ريال سعودي.

وتقوم الاتفاقية على أساس استبعاد أرصدة النقد والديون والتغيير في قيمة رأس مال العامل الذي سيتم تحديده عند اكتمال الصفقة.

تأتي الاتفاقية في إطار إستراتيجية (سابك للمغذات الزراعية) لتحقيق التكامل في سلسلة القيمة، وتهدف لمزج المغذيات الزراعية وتوزيعها في الأسواق العالمية وتعزيز العلاقات مع المزارعين والزبائن النهائيين، والاستفادة من حضور(إي تي جي إنبتس هولدكو ليمتد) من خلال توزيع ومزج الأسمدة والبذور ومواد حماية المحاصيل،حيث تمتلك الشركة أكثر من 350 مركز توزيع، وشبكة واسعة من الوكلاء والخبراء الزراعيين لتلبية الطلب التجاري واحتياجات المزارعين في منطقة جنوب الصحراء الكبرىوجميع أنحاء إفريقيا.

و أكد الرئيس التنفيذي لشركة (سابك للمغذات الزراعية)، م. عبد الرحمن شمس الدين، أن الاتفاقية تسهم في توسيع حضور الشركة والاستفادة من فرص النمو لمواكبة التطورات المتوقعة،كما تعزز مكانة الشركة الريادية في صناعة المغذيات الزراعية العالمية بامتلاكها أفضل القدرات في التصنيع والتشغيل والتخطيط والتسويق والمبيعات وسلسلة الإمدادات والتقنيات والبحث وخدمات ما بعد البيع.

من جانبه اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة (إي تي جي إنبتس هولدكو ليمتد) أشيش لاخوتيا، الاتفاقية نقلة لتحقيق أثر مستدام في الأسواق المختلفة، مؤكدا التزام شركته بمعالجة نقص الغذاء وتقديم منتجات عالية الجودة لزيادة محاصيلالمزارعين وتحسين أرباحهم، ومعربا عن سعادته بالتعاون مع شريك لديه الدافع والشغف لدعم رؤية الشركة.

وأطلقت (سابك) شركتها (سابك للمغذيات الزراعية) في عام 2020م مستهدفة جعلها شركة رائدة على الصعيدين المحلي والعالمي في صناعة المغذيات الزراعية، ورافداً جديداً لمواصلة دعمها (رؤية 2030).

وتعد (سابك للمغذيات الزراعية) نموذجاً تشغيلياً متميزاً يعتمد على عدد من الركائز لضمان النمو المستدام وتعزيز التميز في حلول المغذيات الزراعية. وتشمل هذه الركائز إستراتيجية أكثر فعالية، وبرامج بحث وتطوير مركزة بالكامل على أعمال المغذيات الزراعية، والتميز في المبيعات وسلسلة الإمدادات، واستقطاب وتطوير المواهب.