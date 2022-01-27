شكرا لقرائتكم خبر عن "المواصفات" تحصل على اعتمادات جديدة لمختبرات القياس والمعايرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن حصول عدد من مختبرات المركز الوطني للقياس والمعايرة على اعتماد المركز السعودي للاعتماد، وذلك بعد تحقيق مختبرات القياسات الكيمائية وقياسات الضوء متطلبات المواصفة الدولية ISO 17025.

وبينت الهيئة، أن نظام الجودة في المركز الوطني للقياس والمعايرة حائز على الاعتراف الدولي من قبل التجمع الخليجي والآسيوي للمترولوجيا، بالإضافة إلى تحقيقه لمتطلبات اتفاقية الاعتراف المتبادل مما يتيح لمختبرات المركز نشر إمكانات القياس والمعايرة CMCs على منصة المكتب الدولي للأوزان والمقاييس.

وأكدت هيئة المواصفات على أن هذا الاعتماد يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل الإنجازات المتواصلة الداعمة لتطوير منظومة البنية التحتية للجودة في المملكة، من خلال تقديم خدمات معايرة معتمدة موثوقة ومعترف بها محلياً ودولياً، وهو ما يؤكد الريادة الإقليمية والدولية للمملكة في مجال القياس والمعايرة.

يذكر أن المركز السعودي للاعتماد هو الجهة الوطنية الوحيدة المخولة بمنح الاعتماد لجهات تقويم المطابقة، حيث يعد نشاط الاعتماد أحد الأعمدة الرئيسة للبنية التحتية للجودة لدوره المهم في رفع مستوى وجودة الخدمات والمنتجات وكفايتها وزيادة ثقة المستهلك بها.