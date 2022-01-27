شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أول اعلانات استثمارية على الحافلات وسيارات الأجرة تدعم المدن الذكية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفعيلاً لإطلاق معالي وزير الشئون البلدية والقروية والاسكان أ ماجد بن عبد الله الحقيل الاستراتيجية و المخطط الإعلاني للمنطقة الشرقية والذي تم إعداده في ضوء استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية، ، التي تضمنت عددًا من المبادرات والممكنات الهادفة إلى تطوير قطاع الإعلانات الخارجية بما يتناسب مع هوية كل مدينة واقتصادياتها بالتماشي مع رؤية المملكة 2030.

بين معالي أمين المنطقة الشرقية رئيس لجنة الاستثمار المهندس فهد بن محمد الجبير ، أنه امتداداً لجهود الأمانة في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الايرادات يأتي المخطط الإعلاني الأول بالمنطقة الشرقية ليسهم في خلق قيمة مضافة للمنطقة ، وإضفاء بُعد جمالي عليها من خلال وسائل إعلانية مميزة، تواكب أحدث المتغيرات في هذا القطاع، إلى جانب مساهمته في تحسين المشهد الحضري، وتمكين التحول الرقمي وتطبيق مفهوم المدن الذكية ، وتنمية موارد المدن بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية وكفاءة الانفاق.

وأشار الجبير إلى أن المخطط الإعلاني راعى العديد من الجوانب، وفي مقدمتها المحافظة على الهوية العمرانية من خلال اعتماد تصاميم إعلانية، إضافة إلى تحديد العدد والتوزيع المناسب للوحات الإعلانية ، والتقنيات التفاعلية بما يضمن انسجامها مع الكثافة السكانية وحجم الطلب داخل المنطقة بالإضافة إلى اعتماد منطقتين رقمية لتعزيز مفهوم المدن الذكية وتكوين قواعد بيانات ضخمة.

وتابع الأمين: "المخطط تضمَّن تفعيل وسائل إعلانية جديدة، مثل الإعلانات على واجهات المباني، والإعلانات على سيارات الأجرة العامة والحافلات، والتغليف الإعلاني للمباني تحت الإنشاء، والإعلانات على الأراضي البيضاء، وتحديد مناطق رقمية لتحويلها إلى معالم رئيسية، وذلك بأعداد مناسبة من اللوحات، تضفي بُعدًا جماليًّا للمدينة، وتمنع من الانتشار غير المنظَّم للوحات في الطرق والشوارع وتسهم بتحسين المشهد الحضري.

واشار الجبير إلى طرح أول هذه الفرص الاستثمارية وهي اللوحات الاعلانية على الحافلات وسيارات الإجرة لتمثل انطلاقة للاستراتيجية والتي تشتمل على العديد من الفرص الاستثمارية النوعية والمميزة لأول مرة بالمنطقة الشرقية.

وستعمل أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع شركاءها كهيئة تطوير الشرقية وغيرها من الجهات على المراجعة المستمرة وتحديث المخطط الإعلاني كل خمس سنوات لمواكبة التغيرات التي تطرأ على قطاع الإعلانات الخارجية، والتطور المتسارع الذي تشهده المدينة..