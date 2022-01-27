شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط عن أعلى مستوياتها منذ 7 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط في بداية تعاملات اليوم الخميس عن أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات والذي وصلته أمس، وذلك على خلفية إشارة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى اعتزامه بدء زيادة أسعار الفائدة الأمريكية لكبح جماح التضخم، وهو ما قلص شهية المستثمرين نحو الأصول الأعلى مخاطرة مثل المواد الخام.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط اليوم بعد ارتفاعه أمس إلى أعلى مستوياته منذ تشرين الأول/أكتوبر 2014، عندما ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي إلى أعلى من 90 دولار للبرميل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع أسعار النفط أمس جاء في الوقت الذي تراجع فيه مخزون النفط في أكبر مركز مستودعات بالولايات المتحدة في الأسبوع الماضي ليصل إلى أقل مستوى له في مثل هذا الوقت من العام منذ عشر سنوات.