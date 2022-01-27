شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة «رؤيتنا» تطرح أرض البساتين بمحافظة القطيف للبيع في مزاد علني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم لجنة المساهمات العقارية (تصفية) و«مجموعة رؤيتنا» إقامة مزاد عقاري في التاسع من فبراير القادم بفندق موفمبيك الخبر، لبيع أرض «البساتين» التي تمتد على مساحة تتجاوز 63٫000 متر مربع بمحافظة القطيف، وقد حددت المجموعة يوم الأحد 6 فبراير 2022م موعدا نهائيا للتسجيل في المزاد.

وتتميز «أرض البساتين» بموقعها الإستراتيجي الفريد أمام مدخل محافظة القطيف الرئيسي، وتربط بين ثلاث قرى رئيسية، وتتكون الأرض من ثلاث أراض خام زراعية، كما تتميز بموقعها الحيوي في محافظة القطيف على شارع الملك فيصل، ووجودها وسط المناطق السكنية ذات الكثافة السكنية نادرة العقارات، وقربها من الخدمات الصحية والتعليمية والحكومية، وتشكل الأرض بمزاياها الفريدة فرصة للباحثين عن الاستثمار الزراعي أو السكني.

وتوقعت مجموعة من المستثمرين العقاريين أن يشهد المزاد إقبالا كبيرا، نظرا لموقع الأرض المتميز، ولتوسطها الأحياء السكنية، وتوافر المرافق والخدمات التي تعزز من جودة الحياة بالمنطقة، علاوة على سهولة الوصول إليها وقربها من شبكة متطورة من الطرق الرئيسية والفرعية، مما يزيد من قيمتها وأهميتها الاستثمارية.

كما تتيح الأرض بمزاياها إمكانية تنفيذ العديد من المشاريع العقارية السكنية التي تخدم المنطقة في المستقبل، لتوفر بيئة سكنية متكاملة تلبي التطلعات الاستثمارية في محافظة القطيف.

ويأتي طرح أرض «البساتين» ضمن الجهود التي تبذلها لجنة المساهمات العقارية «تصفية» لإنهاء جميع المساهمات العقارية بالطرق النظامية، بأفضل عائد وأسرع وقت، وبما يسهم في إعادة الحقوق إلى أصحابها بأنسب الطرق.

يذكر أن مجموعة رؤيتنا مجموعة متخصصة ورائدة في مجال الاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى والتسويق العقاري، وأعمال تصفية المساهمات المتعثرة وتقديم الدراسات الإستراتيجية والإدارية والدراسات التمويلية وبحوث التسويق، إضافة لأعمال تقييم وتصفية واندماج الشركات، وتعمل المجموعة على مساعدة المستثمرين ورواد الأعمال في إدارة أعمالهم واستثماراتهم عبر تقديم خدمات احترافية متخصصة.