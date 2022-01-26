«ساسكو» تستحوذ على 80%من «نفط» مقابل 1.1 مليار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استحوذت شركة «ساسكو» على 80% من شركة «نفط» مقابل 1.1 مليار ريال.

وأوضحت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات «ساسكو» أمس أنها استحوذت في 25 يناير 2022 على 80% من رأسمال شركة خدمات النفط المحدودة بقيمة 1.1 مليار ريال.

وذكرت الشركة في بيان على «تداول»، أنه سيتم تمويل الصفقة من موارد ذاتية وتسهيلات بنكية، متوقعة أن تؤثر هذه الصفقة إيجابا على إيراداتها وأرباحها بدءا من الربع الثاني من 2022.

وأفادت بأن هذه الصفقة تأتي في إطار الاستراتيجية التوسعية للشركة للاستحواذ على مواقع جديدة وزيادة حصتها السوقية وتعزيز انتشارها وشبكة محطاتها.

وأشارت إلى أنه سيعلن عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن في حينه، مبينة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في الصفقة.

يذكر أن شركة خدمات النفط المحدودة تأسست في عام 1987، ومتخصصة في مجال محطات الوقود وخدمات السيارات وتوزيع المنتجات والخدمات البترولية في المملكة، وتمتلك وتشغل 233 موقعا منتشرة في مختلف أنحاء المملكة.

ساسكو تستحوذ على «نفط»

نسبة الاستحواذ 80%

القيمة 1.1 مليار ريال

التمويل بموارد ذاتية وتسهيلات بنكية

خدمات النفط المحدودة «نفط»

تأسست عام 1987

تمتلك وتشغل 233 موقعا

متخصصة في مجال محطات الوقود وخدمات السيارات وتوزيع المنتجات البترولية