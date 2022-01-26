شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرغ: المملكة تعتزم الحفاظ على مستوى الدين العام دون زيادة في 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * «تكهنات ببقاء الدين العام عند نسبة 25.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للمملكة».

أبرزت شبكة «بلومبرغ» الاقتصادية العالمية، قرار المملكة بالحفاظ على استقرار مستوى الدين العام فيها دون زيادة خلال العام الجاري، في ظل ارتفاع الدخل النفطي.

وقالت الشبكة في الموضوع الذي ترجمت صحيفة (اليوم) أبرز ما جاء فيه، إن المملكة تتوقع الوصول لـ 43 مليار ريال في إعادة تمويل الديون خلال 2022، بينما من المتوقع أن تظل مستويات الدين الإجمالية عند 938 مليار ريال.

وأضافت «بلومبرغ»: «تخطط المملكة للإبقاء على مستوى ديونها الإجمالي مستقرا هذا العام، مع تركيز الاقتراض إلى حد كبير على إعادة تمويل ديون بقيمة 43 مليار ريال - ما يعادل 11.4 مليار دولار -، حيث ينعش ارتفاع أسعار النفط وتعافي النمو خزائن الدولة بفائض نقدي كبير».

ونقلت الشبكة الاقتصادية العالمية عن المركز الوطني لإدارة الديون تأكيده أن المملكة قد تدرس تمويلا إضافيا عبر نافذة الأسواق المحلية أو الدولية.

وتابعت أنه اعتمادا على ظروف السوق، «قد تستكشف» المملكة إصدارا دوليا مقوما بعملة غير الدولار، وفقا لخطة الاقتراض لعام 2022،

واختتمت: «من المتوقع أن يظل الدين العام عند نسبة 25.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للمملكة».