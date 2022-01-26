شكرا لقرائتكم خبر عن بيزنس واير: سوق العطور السعودية ترتفع إلى 3.8 مليار دولار بحلول 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * «منتجات الرفاهية تتنوع في المملكة مع ارتفاع الدخل المتاح، واتجاه جيل الألفية بشكل متزايد إلى استخدام العطور الفاخرة».

رصد موقع «بيزنس واير» الاقتصادي العالمي البحثي أبرز مستجدات سوق العطور في المملكة، والمسيرة التي حظيت بها خلال عام 2020-2021، بالإضافة إلى توقعات النمو حتى عام 2030.

وقال الموقع إن قيمة السوق ارتفعت من 1.7 مليار دولار في 2020، إلى 3.8 مليار دولار في 2030، لتحظى بذلك بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 8.2٪ بين عامي 2020 و2030.

وأضاف الموقع: «كان لوباء كوفيد- 19 آثار ضارة على سوق العطور في المملكة، من خلال التسبب في عمليات إغلاق على مستوى البلاد»، حيث أدى ذلك إلى إغلاق مصانع العطور، وكذلك بقاء الأشخاص في منازلهم، وإغلاق الصالات الرياضية، ومحلات البيع بالتجزئة.

بالتالي، في عام 2020، لم يقتصر الأمر على تناقص العرض فحسب، بل انخفض الطلب على العطور في المملكة أيضاً، لكن القطاع استرد عافيته بدءاً من النصف الثاني لعام 2021.

وتابع «بيزنس واير» في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه، لافتاً إلى أن النمو الأسرع في سوق العطور السعودية سيتخلله تنوع منتجات الرفاهية، مع ارتفاع الدخل المتاح، واتجاه جيل الألفية بشكل متزايد إلى استخدام العطور الفاخرة.

أيضاً، تحظى فئة العطور الفاخرة بالحصة الأكبر في سوق العطور بالمملكة، بناءً على مدى جودة المنتج، حيث تحتوي هذه العطور على أعلى تركيز للزيوت الأساسية بين جميع الأنواع، وخالية من الكحول تقريباً، وهذا هو السبب في أنها أقوى وتستمر لفترة أطول.

على الجانب الآخر، سيشهد سوق العطور السعودية التي يتم توليفها، معدل نمو سنوي مركب أعلى بنسبة 8.5٪. ويمكن أن يكون للمواد الكيميائية الموجودة في التركيبات الاصطناعية العديد من الآثار الجانبية، ولهذا السبب، ومع زيادة وعيهم، يطالب سكان المملكة بالعطور الطبيعية والعضوية، بحسب تأكيد الموقع.

وأردف«بيزنس واير»:«في السنوات المقبلة، ستهيمن فئة العطور الصالحة للجنسين على سوق العطور في المملكة. نظراً لأنها لا تستهدف جنساً معيناً، وتحظى بفرص شرائية أكبر من قبل الرجال والنساء معاً».

ومن المتوقع أن تكون فئة البيع الإلكتروني الأسرع نمواً في سوق العطور بالمملكة طوال هذا العقد، بالإضافة إلى تنوع قنوات التوزيع.

وسبب تفوق البيع الإلكتروني للعطور في المملكة، حسب تأكيد «بيزنس واير»، هو توفير مواقع التجارة الرقمية العديد من وسائل الراحة، مثل: مجموعة متنوعة من المنتجات في باقة واحدة، وحرية مقارنة المنتجات، والدفع الإلكتروني، والتوصيل للمنازل.

وتمتلك المنطقة الغربية من المملكة الحصة الأكبر في سوق العطور السعودية، وستحتفظ بهيمنتها في المستقبل القريب، كما يؤدي التحضر السريع والارتفاع في الدخل المتاح للناس في هذا الجزء من المملكة إلى زيادة مبيعات العطور هناك.

أما اللاعبون الرئيسيون في سوق العطور السعودية فهم: «العربية للعود»، مجموعة «يونيليفر»، «لوريال إس إيه»، «بروكتر أند غامبل»، «إستي لودر كومباني»، «إليزابيث أردن»، «أفون برودكتس» و«كالفن كلاين».