شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تستبعد اتخاذ قرارات جديدة بشأن زيادة إنتاج النفط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت عدة مصادر في أوبك+ إن المجموعة ستلتزم على الأرجح بالزيادة المخطط لها في مستوى إنتاج النفط المستهدف لشهر مارس آذار عندما تجتمع يوم الأربعاء المقبل، إذ تعتقد أن الطلب يتعافى رغم احتمالات التراجع التي تتسبب فيها الجائحة والزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة.

وبينما قال مصدران من أوبك+ إن سعر النفط الذي بلغ أعلى مستوى في سبع سنوات قرب 90 دولارا للبرميل قد يدفع المجموعة إلى التفكير في خطوات أخرى، استبعدت أغلب المصادر اتخاذ قرار جديد في الاجتماع الذي يعقد عبر الإنترنت في الثاني من فبراير شباط.