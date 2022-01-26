شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر يغلق مرتفعًا عند 12183 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة اليوم مرتفعًا 74 نقطة ليقفل عند مستوى 12183 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 134 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 67 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ساسكو، ووقت اللياقة، وعطاء، والأبحاث والإعلام، وأسواق المزرعة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات عذيب للاتصالات، وتنمية، وبوان، والإنماء طوكيو م، والخدمات الأرضية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 9.97% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والجزيرة، وكيان السعودية، ودار الأركان، وزجاج الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأكوا باور، والإنماء، وعذيب للاتصالات، والمتقدمة الأكثر نشاطا في القيمة.