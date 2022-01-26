شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الربط الكهربائي الخليجي": الأمن المعلوماتي يدعم بيئات التكنولوجيا التشغيلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، م. أحمد الإبراهيم، أن توفير أعلى درجات الأمن المعلوماتي لبيئات التكنولوجيا التشغيلية التي تشهد تقاربا مع شبكات تكنولوجيا المعلومات، وذلك لدعم استمرارية جهوزيتها وفعالياتها لا سيما في قطاعات حيوية مثل النفط والغاز والكيماويات والرعاية الصحية والتعدين والمرافق الخدماتية وغيرها.

جاء ذلك في ورشة عمل على هامش تنظيم هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي منتدىً عالمياً متخصصاً حول تهديدات الأمن السيبراني على مدى يومي 26 و27 يناير الجاري. ويعقد المنتدى في جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في معرض إكسبو 2020 دبي.

وقال الإبراهيم: إن هذا الحدث فرصة استراتيجية لمواصلة تقييم ودراسة قطاع الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن في ضوء تسارع تقنيات التهديدات السيبرانية التي تتكاثر بشكل منقطع النظير، أصبح من المهم فهم أسس وديناميات نواقل الهجوم الإلكتروني، وتحديد المخاطر والتحديات المحتملة التي ينطوي عليها تصميم أنظمة التحكم الصناعية (ICS) للمحافظة على حسن سير العمليات واستمرارها وتعزيز أمنها وحمايتها من الإختراق الالكتروني.

وتوفر ورشة العمل فرصة هامة للمشاركين فيه لإكتساب فهم أكثر تعمقاً للتهديدات الحالية التي تستهدف بيئات التكنولوجيا التشغيلية وتسليط الضوء على منهجيات وآليات التحكم بمواجهة البرامج الضارة.

وشددت الورشة على أهمية تذليل التعقيدات المؤسسية لحماية الأنظمة المعلوماتية من الهجمات الالكترونية التي تستجّد باستمرار في عالمنا الحديث من خلال التحديث المستمر للحلول المعلوماتية المعتمدة وتبني أحدث ما توصل له القطاع دولياً. ومن المقرر أن يحضر هذا المنتدى التخصصي الذي يستمر ليومين بعض المتحدثين البارزين في العالم في مجال الأمن السيبراني.

وأضاف الإبراهيم: "يسرنا أن تنضم إلينا مجموعة متميزة من خبراء الأمن السيبراني ليطرحوا على بساط البحث أفكارهم وخبراتهم حول توجه وتحديات وواقع صناعة الأمن السيبراني المتنامية في العالم والمنطقة وكيفية تعزيز مكانة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الريادية في تطوير هذا القطاع وتبني الجيل التالي من الحلول ذات الصلة بهذا المجال الحيوي والهام".