رسمياً.. البورصة تعلن تنفيذ صفقة نقل ملكية حصة أحمد أبو هشيمة لشركة عز الدخيلة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، التابعة لمجموعة حديد عز، أعلنت في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، أنها نفذت عملية نقل ملكية 18% من أسهم شركة حديد المصريين لإدارة مشروعات مصانع الصلب بعد استحواذها عليها.

وأفادت موقع "مصراوي" بأن حديد عز اشترت حصة الشريك المؤسس أحمد أبو هشيمة وشركة أبو هشيمة ستيل لإدارة مشروعات الصلب، في شركة حديد المصريين، بقيمة 2.5 مليار جنيه تسدد من موارد الشركة.

ويعني هذا الاستحواذ أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة سيتخارج كليًا من استثماراته في صناعة الحديد والصلب.

وسيكون شراء مجموعة حديد عز لحصة أبو هشمية وشركة أبو هشيمة لإدارة مشروعات الصلب، مزيدًا من سيطرة الشركة على سوق الحديد والصلب في مصر.

وتعمل مجموعة حديد عز في صناعة وتجارة وتوزيع الحديد والصلب بكل أنواعه وما يرتبط به من منتجات وخدمات، ويتبعها عدة تشمل شركة مصانع العز للدرفلة، والعز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، وحديد للصناعة والتجارة والمقاولات كونتراستيل، ومصر لصناعة لوازم المواسير والمسبوكات وشركة العز لصناعة الصلب المسطح، وفقًا لقوائمها المالية.

وتمتلك الشركة 4 مصانع موزعة في الإسكندرية والسويس ومدينة السادات ومدينة العاشر من رمضان، بحسب موقع الشركة.

وتأسست شركة حديد المصريين لإدارة مشروعات مصانع الصلب، في سبتمبر 2012 وكانت أنشطتها الرئيسية إدارة مشروعات مصانع الصلب وإدارة المشروعات الصناعية.

وفي 2018 استحوذ جهاز الخدمة الوطنية على حصة من الشركة بعد أن اشترى حصة المستثمر القطري في الشركة، بحسب تقارير صحفية، ويمتلك الجهاز حاليًا نسبة أغلبية من رأس مال شركة حديد المصريين.

ورفعت الشركة رأس مالها، مع سداد المساهمين مبلغا حوالي 5.7 مليار جنيه تحت اسم زيادة رأس المال، ليختلف هيكل الملكية في الشركة ويصبح 82% لصالح جهاز الخدمة الوطنية و18% لصالح شركة أبو هشيمة ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة قبل صفقة حديد عز، وذلك وفقا لدراسة القيمة العادلة لشركة حديد المصريين

ولدى مجموعة حديد المصريين لإدارة مشروعات الصلب، عدة استثمارات في شركات تابعة وهي شركات بورسعيد الوطنية للصلب وشركة أي أي سي لإدارة مصانع الصلب وشركة ستيلكو وشركة أيه أيه اتش ستيل لإدارة مصانع الصلب، وهي شركات تتعدى نسبة امتلاكها لها 99%.

كما تمتلك نسبة 50% من شركة حديد المصريين لتجارة مواد البناء.

وتضم حديد المصريين بشكل أساسي وحدتين متماثلتين تم بناؤهما حديثًا بسعة 850 مليون طن سنويًا من ميكروميلز استنادًا إلى تقنية الشركة الإيطالية دانيللي للصب المستمر والدرفلة، مع التطلع إلى التكامل التام من خلال مصنع حديد مختزل جديد.