شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الذهب قرب أعلى مستوياته مع توترات أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إذ يحجم المستثمرون عن الرهانات الكبيرة قبيل قرار بشأن وتيرة تشديد السياسة النقدية في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في حين تبقي التوترات المحيطة بأوكرانيا سعر الذهب قرب أعلى مستوياته في عشرة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية على سعر 1847.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0547 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 19 نوفمبر تشرين الثاني أمس الثلاثاء.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1848.30 دولارا للأوقية.