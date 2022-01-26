شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط الأمريكي تستقر فوق 85 دولار للبرميل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهلت أسعار العقود الآجلة للنفط تعاملات اليوم الأربعاء بالاستمرار فوق مستوى 85 دولارا للبرميل، بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية أشارت إلى تراجع مخزون الخام لدى الولايات المتحدة.

وبعد أن سجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعا بنحو 3% أمس سجل في بداية تعاملات اليوم تراجعا بسيطا. جاء ذلك في حين أعلن معهد البترول الأمريكي أمس تراجع المخزون الأمريكي من النفط الخام بمقدار 875 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي. وتنتظر السوق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بشأن المخزون في وقت لاحق من اليوم. وفي حالة تأكيد الإدارة تراجع المخزون سيكون ذلك هو التراجع الأسبوعي الثامن خلال تسعة أسابيع.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي صباح اليوم بنسبة 4ر0% إلى 24ر85 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل، في حين تراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 3ر0% إلى 96ر87 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل.