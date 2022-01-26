شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يهبط لأدنى مستوى في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبط اليورو إلى أدنى مستوى في شهر أمام الدولار اليوم الثلاثاء، إذ دفعت التوترات بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا المستثمرين إلى شراء العملة الأمريكية قبل يوم من كشف متوقع من مجلس الاحتياطي الاتحادي عن تفاصيل خططه لتشديد السياسة النقدية.

وتراجعت العملة الأوروبية 0.23 بالمئة إلى 1.1297 دولار في نهاية جلسة التداول.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.097 بالمئة إلى 95.988 .

وهبط الفرنك السويسري 0.29 بالمئة أمام اليورو إلى 1.0379 بعد أن سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى منذ عام 2015 عند 1.0298 .