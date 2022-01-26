شكرا لقرائتكم خبر عن 107 مليارات ريال قيمة الصادرات السلعية في 30 يوما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الصادرات السلعية في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 82.5 % مقارنة بالشهر ذاته من عام 2020، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر المتعلق بجائحة كوفيد 19، إذ بلغت قيمتها 107.3 مليار ريال، مرتفعة عن 58.8 مليار ريال، وذلك نتيجة لزيادة الصادرات البترولية بمقدار 43.1 مليار ريال بنسبة 112.8 %، بينما ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 65 % في نوفمبر 2020 إلى 75.8 % في الشهر المماثل من العام الماضي، في حين زادت قيمة الصادرات السلعية مقارنة مع أكتوبر 2021 بمقدار 1.1 مليار ريال، وبنسبة 1 %.

وأظهر تقرير التجارة الدولية لشهر نوفمبر 2021، أن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات ارتفعت إلى 52.6 % في شهر نوفمبر 2021، مقابل 42.3 % في الشهر المماثل من عام 2020، وذلك نتيجة للارتفاع الكبير للصادرات غير البترولية، الذي بلغ 26.1 %، بينما ارتفعت الواردات خلال تلك الفترة بنسبة 1.4 %.

وكشف التقرير عن ارتفاع الواردات في شهر نوفمبر 2021 بنسبة 1.4 % بمقدار 7 مليارات ريال، إذ بلغت قيمتها 49.4 مليار ريال، مقابل 48.7 مليار ريال في نوفمبر من العام قبل الماضي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع، فيما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع شهر أكتوبر الماضي بمقدار 2.6 مليار ريال بنسبة 5.5 %، فيما حقق الميزان التجاري فائضا قدره 57.9 مليار ريال في نوفمبر 2021.

وأشار التقرير إلى أن منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها من أهم سلع الصادرات غير البترولية، إذ شكلت 34 % من إجمالي الصادرات غير البترولية، فيما ارتفعت بنسبة 70.9 % بمقدار بلغ 3.7 مليار ريال، تلتها اللدائن والمطاط ومصنوعاتها (وتشكل 31.6 % من إجمالي الصادرات غير البترولية)، التي ارتفعت بنسبة 38.4 %، بمقدار بلغ 2.3 مليار ريال عن شهر نوفمبر من العام قبل الماضي.

ووفقا للتقرير كانت أهم السلع المستوردة «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها»، التي تشكل 20.2 % من إجمالي الواردات، تلتها معدات النقل وأجزاؤها وتشكل 17.1 % من إجمالي الواردات.

وبحسب التقرير بلغت قيمة صادرات المملكة إلى الصين 18.5 مليار ريال (تمثل 17.2 % من إجمالي الصادرات) جعلها الوجهة الرئيسة للصادرات، تليها الهند بقيمة 12.5 مليار ريال (تمثل 11.6 % من إجمالي الصادرات) واليابان بقيمة 10.3 مليار ريال تمثل 9.6 % من إجمالي الصادرات.

وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات، ومصر، وسنغافورة، والبحرين، وتايوان من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر 76.7 مليار ريال، ما يمثل نسبة 71.4 % من إجمالي الصادرات.

ولفت التقرير إلى أن قيمة الواردات من الصين بلغت 10.2 مليار ريال، تمثل 20.6 % من إجمالي الواردات في شهر نوفمبر الماضي، جعلها في المرتبة الأولى لواردات المملكة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 5.6 مليار ريال تمثل 11.4 % من إجمالي الواردات، والإمارات بقيمة 3 مليارات ريال، تمثل 6 % من إجمالي الواردات.

وكانت الهند، وألمانيا، واليابان، ومصر، وإيطاليا، وفرنسا، والمملكة المتحدة من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر 30.8 مليار ريال، ما يمثل نسبة 62.4 % من إجمالي الواردات.

ويعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ، التي عبرت من خلال البضائع إلى المملكة بقيمة قدرها 12.8 مليار ريال، ما يعادل 25.9 % من إجمالي الواردات، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى، وهي: ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنسبة 18.1 %، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 14.7 %، والبطحاء بنسبة 6.4 %، ومطار الملك فهد بالدمام بنسبة 5.9 %، وشكلت تلك المنافذ الخمسة نسبة 70.9 % من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.