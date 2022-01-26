شكرا لقرائتكم خبر عن ألمار التابعة لعبداللطيف جميل للطاقة تسهم في تعزيز الأمن المائي بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تم افتتاح محطة تحلية الشقيق 3، الواقعة في منطقة جيزان جنوب غرب المملكة، في حفل أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.

وترأس حفل الافتتاح الذي أقيم بقاعة الغرفة التجارية بمدينة جازان، معالي المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة، على رأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة جازان، ومعالي المهندس عبدالله العبدالكريم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومعالي المهندس خالد القريشي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه.

وكان من أبرز الحضور سعادة ألفارو إيرانزو سفير إسبانيا في المملكة، إلى جانب أعضاء تحالف الشركات التي تولت تطوير المشروع، وهم السيد فيصل السمنودي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة عبداللطيف جميل للأعمال، وممثلو شركة ألمار لحلول المياه.

وبهذه المناسبة صرح كارلوس كوزين، الرئيس التنفيذي لشركة ألمار لحلول المياه، قائلا: «فخورون جدا بما بذلناه في سبيل إنشاء محطة الشقيق 3 لتحلية المياه، ورغم التحديات التي فرضتها علينا جائحة»كوفيد-19«، فإننا كنا حريصين على أن يقدم كل من شارك في تنفيذ هذا المشروع أفضل ما لديه، وبفضلهم يمكننا اليوم أن نفخر بإنجاز واحد من أكثر المشاريع طموحا في المنطقة؛ كونه يسهم في توفير مياه الشرب النظيفة للقطاعات السكنية والصناعية والزراعية، وتحسين جودة الحياة لملايين من الناس».

من جانبه، قال فادي جميل نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة عبداللطيف جميل: «نؤمن في عبداللطيف جميل للطاقة بأهمية المياه، باعتبارها موردا أساسيا لتنمية المجتمعات وازدهارها، ولهذا فقد بادرت ألمار لحلول المياه إلى المساهمة في تطوير الشقيق 3، ويسعدنا اليوم أن نحتفل بنجاحه كمشروع رائد ليس فقط في السعودية بل على مستوى المنطقة ككل، وذلك بفضل كفاءته الإنتاجية وتطوره التكنولوجي المذهل، فضلا عن كونه يوفر للأجيال الحالية والمستقبلية فرصة لتحقيق قدر أكبر من الأمن المائي تماشيا مع رؤية المملكة 2030».