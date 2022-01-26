شكرا لقرائتكم خبر عن مهلة عام لتصفية الشكاوى لدى «المساهمات العقارية» ونقلها للجهة القضائية المختصة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدرت توجيهات بتوقف لجنة المساهمات العقارية عن استقبال أي شكوى جديدة تتعلق بالمساهمات الداخلة في اختصاصها ما لم تكن تلك الشكوى متعلقة بمساهمة منظورة لديها بناءً على شكوى سابقة قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 130.

وتضمنت التوجيهات أن يكون نظر الشكاوى المتعلقة بالمساهمات العقارية غير المنظورة لدى لجنة المساهمات العقارية من اختصاص الجهة القضائية المتخصصة، فيما تزوّد لجنة المساهمات العقارية وزارة العدل بقائمة بالمساهمات العقارية المنظورة لديها حاليًا لضمان عدم وجود ازدواجية في النظر في الشكاوى المتعلقة بتلك المساهمات.

وشملت التوجيهات إعداد لجنة المساهمات العقارية خطة لتصفية المساهمات المنظورة لديها خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الموافقة على الخطة، ويكون لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار تمديد تلك المدة سنة إضافية، فيما تتضمن الخطة آلية التعامل مع أصول اللجنة ومخصصاتها، ووثائقها، ومرافقها، وممتلكاتها، وموظفيها ونقلهم إلى جهة أو جهات نظيرة تستفيد من خبراته، ويكون ذلك بالتنسيق مع وزارة العدل، والهيئة العامة للعقار، والهيئة العامة لعقارات الدولة، ومركز الإسناد والتصفية.

وترفع اللجنة الخطة إلى مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخه لاعتمادها والعمل بموجبها.

وتختص لجنة المساهمات العقارية (الاختصاص الولائي) بأن يكون في المساهمات العقارية دون ما سواها من المساهمات غير العقارية، وحُدِّدَ الاختصاص الزماني بأن يكون في المساهمات العقارية القائمة قبل 22/ 8/ 1426هـ، بحيث لا تدخل في اختصاص اللجنة المساهمات العقارية الناشئة بعد هذا التاريخ، فيما تتشكل اللجنة من محافظ الهيئة العامة للعقار رئيسًا، وأعضاء يمثلون: وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهناك عضوان مستقلان.

وللجنة صلاحية الاستدعاء والمساءلة لأصحاب المساهمات العقارية وإيقاف الخدمات والمنع من السفر وإصدار أوامر القبض لغير المستجيبين للجنة والحجز التحفظي على أموالهم الثابتة والمنقولة والتهميش بعدم التصرف على سجلات صكوك أراضي المساهمات العقارية، وبيعها، وإحالة كل من ثبت أنه متحايل أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة إلى النيابة العامة، ورفع الدعاوى أمام الجهات القضائية بجميع درجاتها وفقاً لما تراه محققاً لمصلحة المساهمين.

ووجدت اللجنة التنسيقية لمعالجة أهم العقبات التي تواجه أعمال تصفية المساهمات العقارية مكونة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة العدل ولجنة المساهمات العقارية لزيادة التنسيق ووضع الحلول العملية التي تساعد في حل المشكلات التي تعترض تصفية المساهمات بشكل عاجل.

وتكون المساهمة العقارية متعثرة عندما لا يستطيع المساهم الانتفاع بأسهمه العقارية، ولا تحصيل قيمتها، لأي سبب، فيما تتعثر المساهمات نتيجة عوائق تنظيمية وقانونية، ووفاة صاحب المساهمة، وخلافات بين الشركاء، ووجود أرض المساهمة خارج النطاق العمراني.

وتتخذ اللجنة طرقا لإعادة حقوق المساهمين إما عن طريق بيع عقارات المساهمة، أو تحصيل أموال المساهمين عن طريق قضاء التنفيذ.

ولا تدخل المساهمات التي صدرت فيها أحكام قضائية، ومساهمات عقارية منشأة بعد تاريخ 22/8/1426هـ، والمساهمات المالية «توظيف أموال» ضمن اختصاصات اللجنة.

ويتضمن الحجز التحفظي إيقاع الحجز وإيقاف كافة الأموال الثابتة والمنقولة، فيما يُعرف التهميش على الصك بـ«الإجراء الطارئ على الصك من إيقاف أو نقل أو رهن أو توثيق أو إلغاء أو تعديل أو إضافة أو نحوها».

ويُعرف استغراق أرض المساهمة بأنه: اكتمال مساحة أرض المساهمة بدخول مساهمين فيها من خلال الأسهم المطروحة من قِبَل صاحب المساهمة، بحيث لا تتبقى مساحة من الأرض لدخول مساهمين آخرين، أما عملية الإفراغ فهي: نقل ملكية محتوى الصك أو جزء منه من طرف إلى آخر، بينما تكون الأسهم العقارية عبارة عن وثيقة تملّك لمساحة محددة من أرض مساهمة عقارية معينة، تقاس بالمتر المربع ويتم تمليكها للمساهمين من قِبَل المصدّر (المالك الرئيسي للمساهمة).