شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يزور جناح حلول السحابة «Cloud solutions» بمعرض الصحة العربي في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، بزيارة لجناح شركة حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات «Cloud solutions» بـ «معرض ومؤتمر الصحة العربي 2022»، والذي ينعقد خلال الفترة من 24 وحتى 27 يناير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تستعرض وعبر منصتها أحدث الحلول الرقمية والمبتكرة في قطاع الرعاية الصحية، بما يواكب متطلبات المستقبل في هذا القطاع الحيوي والأكثر ارتباطا بحياة الإنسان وسلامته.

وقد قدم المهندس الميمان الرئيس التنفيذي للشركة، شرحا مفصلا لمعاليه عن المنتجات التقنية الذكية التي تقدمها الشركة، والتي من شأنها أن تسهم في تمكين القطاع الصحي، بالإضافة إلى تحسين جودة وخدمات الرعاية الصحية وزيادة الإنتاجية، من خلال التركيز على الأنظمة الذكية وتعزيز ممارسات الصحة الرقمية، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030.

كما استعرض م. الميمان مع وزير الصحة نجاحات Cloud solutions والتي ساهمت في تعزيز قطاع الرعاية الصحية، وتحسين جودتها وزيادة فعاليتها وإنتاجيتها، وتقليل الأخطاء وتسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية، وأيضا قدرة الشركة على ابتكار وتطبيق «12» منتجا، وتحويل «52» مستشفى حكوميا وخاصا إلى بيئة رقمية بالكامل من خلال تطبيق برنامج فيدا (VIDA).

وتأتي مشاركة شركة حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات Cloud Solutions في الحدث العالمي الأكبر على مستوى المنطقة، والذي يعد أكبر ملتقى للمتخصصين في مجال الرعاية الصحية، لإبراز خططها ومشاريعها المستقبلية لحقبة جديدة من الرعاية الصحية الذكية.