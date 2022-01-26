شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يزور جناح حلول السحابة «Cloud solutions» بمعرض الصحة العربي في دبي والان نبدء بالتفاصيل
وقد قدم المهندس الميمان الرئيس التنفيذي للشركة، شرحا مفصلا لمعاليه عن المنتجات التقنية الذكية التي تقدمها الشركة، والتي من شأنها أن تسهم في تمكين القطاع الصحي، بالإضافة إلى تحسين جودة وخدمات الرعاية الصحية وزيادة الإنتاجية، من خلال التركيز على الأنظمة الذكية وتعزيز ممارسات الصحة الرقمية، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030.
كما استعرض م. الميمان مع وزير الصحة نجاحات Cloud solutions والتي ساهمت في تعزيز قطاع الرعاية الصحية، وتحسين جودتها وزيادة فعاليتها وإنتاجيتها، وتقليل الأخطاء وتسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية، وأيضا قدرة الشركة على ابتكار وتطبيق «12» منتجا، وتحويل «52» مستشفى حكوميا وخاصا إلى بيئة رقمية بالكامل من خلال تطبيق برنامج فيدا (VIDA).
وتأتي مشاركة شركة حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات Cloud Solutions في الحدث العالمي الأكبر على مستوى المنطقة، والذي يعد أكبر ملتقى للمتخصصين في مجال الرعاية الصحية، لإبراز خططها ومشاريعها المستقبلية لحقبة جديدة من الرعاية الصحية الذكية.