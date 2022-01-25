السعودية للكهرباء تعرض فرصا استثمارية في منتدى اكتفاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عرضت الشركة السعودية للكهرباء، في منتدى اكتفاء 2022، الذي استضافه مركز معارض الظهران الدولي للمؤتمرات بمدينة الظهران، المبادرات والفرص الاستثمارية في الصناعات الكهربائية والخدمات المساندة لها.

وأكدت السعودية للكهرباء أن دعم وتعزيز المحتوى المحلي في المملكة، يأتي في مقدمة أهدافها وتطلعاتها، مشيرة إلى أن مشاركتها في المنتدى، تهدف إلى التعريف ببرنامج المحتوى المحلي في الشركة «بناء» واستعراض أبرز الإنجازات التي تمت وعرض أبرز الفرص الاستثمارية لتوطين الصناعة والخدمات المساندة لها في قطاع الكهرباء؛ وتوطين الصناعة وتطوير القوى العاملة ورفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ودعم الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأشارت إلى أنها في إطار استراتيجيتها طورت عددا من مبادرات وبرامج توطين الصناعات الكهربائية، التي تستهدف استقطاب المستثمرين والشركات العالمية لنقل التقنيات الحديثة إلى داخل المملكة، إضافة إلى مجموعة من الفرص الاستثمارية المتنوعة في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية لتوطين المعدات الكهربائية والخدمات المساندة لها، التي يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال الاستفادة منها في ظل تقديم الشركة ميزة تنافسية، بنسبة تصل إلى 10% حسب المحتوى المحلي، بهدف دعم وتشجيع المقاولين والمصنعين، لزيادة الإسهام في رفع المحتوى المحلي للصناعات الكهربائية.

وشهد المنتدى عددا من الجلسات وورش العمل، حيث قدم المهندس مهند المالكي، ورقة عمل حول برنامج المحتوى المحلي «بناء» والفرص الاستثمارية للصناعات الكهربائية والخدمات المساندة لها، بالإضافة إلى آلية التسجيل والتأهيل، وسلطت الضوء على توظيف القدرات الوطنية التي تطمح «السعودية للكهرباء» إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة، والمبادرات التي أسهمت في توطين عدد من المعدات والصناعات الكهربائية، إضافة إلى تعزيز سلاسل الإمداد للشركة وجلب الاستثمارات الخارجية من خلال توطين الصناعة والخدمات والتقنيات الحديثة.