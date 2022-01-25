تشغيل أكبر محطة عائمة لتحلية المياه في الشقيق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري» التشغيل التجريبي للمحطة العائمة الأولى من نوعها لتحلية المياه قرب ميناء الشقيق على الساحل الغربي للسعودية، طبقا لاتفاقية سابقة موقعة مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (SWCC).

وأوضحت البحري في بيان أمس، أن شركة «ماتيتو» «Metito» عملت على تصميم وهندسة وتنفيذ المحطة والبارجات المطلوبة لإبحارها إلى مقرها الحالي بالمملكة في وقت قياسي.

وأبرمت شركة البحري وشركة ماتيتو Metito في السعودية عقدا لإنشاء «محطات عائمة لتحلية المياه» بإجمالي سعة 150 ألف م3 في اليوم، والتي من شأنها أن تسهم في ضمان استمرارية ووفرة المياه المحلاة بمستويات عالية، وباعتماد أفضل المعايير والأنظمة المحلية والعالمية المطبقة، وبالاعتماد على تقنيات حديثة صديقة للبيئة وداعمة لأمن الحياة البحرية، وباستخدام التكنولوجيا الأكثر تقدما، وهي integrated ultrafiltration. ويستهدف المشروع ضمان أمن الإمداد وتعزيز الأمن المائي، ويندرج هذا تحت المرحلة الثالثة المستقلة من مظلة برنامج التخصيص بالمملكة.

وقد فازت شركة ماتيتو بهذا المشروع الأول من نوعه من حيث السعة وسرعة التنفيذ على خلفية مناقصة تنافسية، وبعد أن تقدمت «ماتيتو» بأفضل عطاء ومع وجود تاريخ أعمال كبير للشركة عالميا وبالمملكة.

وقال المدير التنفيذي لشركة ماتيتو فادي جويز «الفوز بهذا المشروع الكبير والمبتكر هو شهادة حقيقية على الرؤية التقدمية والحديثة للمملكة، لإيجاد وتوفير حلول مياه مستدامة، ومثال رائع على دعم الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية الضخمة».

وصممت «ماتيتو» محطات التحلية العائمة مع الأخذ في الاعتبار أنه بالإمكان نقل البوارج في مواقع أخرى وحسب احتياجات المناطق من المياه. وأكد جويز على إمكانية استخدام الطاقة الشمسية لتوفيراحتياجات البوارج من الطاقة.

يذكر أن شركة ماتيتو كانت أول من أدخل تقنية التناضح العكسي لتحلية المياه خارج الولايات المتحدة عام 1972، وأول شركة تقدم إلى السوق نظام الامتياز مع الكيانات الخاصة، بموجب عقود الانتفاع والشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في الشرق الأوسط وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.