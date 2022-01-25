«الاستثمار» تتعاون مع جلاكسو في مجال الرعاية الصحية

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وستعمل المذكرة على خلق فرص استثمارية وتطوير سياسات الرعاية الذاتية والتطبيب الذاتي، ورفع مستوى الخدمات ونقل الخبرات والتكنولوجيا، كما ستسهم في زيادة المحتوى المحلي مما يتيح الفرصة لتصدير منتجات الشركة المنتجة محليا، كما ستعمل على توفير فرص عمل بما فيها رفع مساهمة المرأة في القطاع، من جهتها، ستعمل الوزارة على تسهيل تواصل الشركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتقديم الدعم لحل التحديات التي قد تواجهها.
ويأتي توقيع المذكرة استكمالا لأهداف وزارة الاستثمار في جذب الاستثمارات وتمكين قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة من النمو، وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية وتوطين المعرفة والخبرات، إضافة إلى تطوير الأنظمة والسياسات وتعزيز الحصول على الخدمات الصحية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تعمل على تعزيز جهود الشراكة مع القطاع الخاص في التحول الاجتماعي والاقتصادي في المملكة في إطار رؤية 2030.
تفاهم مع جلاكسو سميث كلاين:
المجال:
- الرعاية الصحية وعلوم الحياة
القيمة والموارد التقديرية:
- 150 مليون ريال خلال أول 5 سنوات للمشروع
الأهداف:
- تحسين بيئة الاستثمار في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة
- توطين التصنيع وتطوير الأبحاث والدراسات
- جعل المملكة مركزا إقليميا لأبحاث الرعاية الصحية الذاتية
- خلق فرص استثمارية وتطوير سياسات الرعاية والتطبيب الذاتي
- رفع مستوى الخدمات ونقل الخبرات والتكنولوجيا
- زيادة المحتوى المحلي وتصدير منتجات الشركة المنتجة محليا
- توفير فرص عمل ورفع مساهمة المرأة في القطاع
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