شكرا لقرائتكم خبر تحالف بقيادة أكوا باور يدشن مشروعا للطاقة الشمسية في عمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن ائتلاف بقيادة أكوا باور، ويضم مؤسسة الخليج للاستثمار وشركة مشاريع الطاقة البديلة، محطة «عبري 2»، أول مشروع ضمن برنامج الطاقة المتجددة لسلطنة عمان، وفق مفهوم المنتج المستقل، كما أنه أول محطة لتوليد الطاقة الشمسية تربط بالشبكة الوطنية الرئيسية.

وذكرت أكوا باور في بيان لها أن الائتلاف سينتج طاقة متجددة على مدى 15 عاما لصالح الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

وقال رئيس مجلس إدارة أكوا باور محمد أبونيان، «إن المشروع سيتمكن في ذروة قدرته الإنتاجية من توليد الطاقة الكافية لنحو 50,000 منزل لتزويدها بالكهرباء، وسيسهم في تخفيف 340,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، إضافة إلى توفير الطاقة النظيفة بكفاءة للشبكة الوطنية الرئيسية، سيسهم المشروع الجديد في توفير قيمة اجتماعية واقتصادية ملموسة، فضلا عن مراعاة المحتوى المحلي، ليوفر للخريجين المحليين فرص التدريب والعمل».

ويعد «عبري 2» بمثابة خطوة مهمة نحو تحقيق «رؤية عمان 2040» التي تشمل ضمن ركائزها توليد 20% من الطلب على الطاقة من المصادر المتجددة بحلول 2030، وما يصل إلى 39% بحلول 2040، إلى جانب حماية الموارد الطبيعية في السلطنة. ويمثل هذا المشروع شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص، ويقدم مثالا آخر على قدرة السلطنة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، في إطار بيئة قانونية وتشريعية وتنظيمية واضحة وشفافة، تحت مظلة قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء.