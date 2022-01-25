شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 75% من تطوير منافذ البيع الغذائية بالخُبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت أمانة المنطقة الشرقية، أكثر من 75% من برنامج تطوير وتأهيل منافذ البيع الغذائية والتموينات في محافظة الخبر، والذي يهدف إلى تنظيم عمل قطاع البيع بالتجزئة والارتقاء بأداء منافذ البيع الغذائية وفق أرقى المعايير.

وأوضحت أمانة الشرقية، أن التنظيم يأتي وفق معايير عدة ومتابعة من إدارة الرقابة الصحية، تتضمن إضفاء شكل متناسق للتموينات، وعمليات تخزين سليمة وصحية للأغذية، وتفادي تكديس البضائع على الرفوف وتوحيد زي العاملين في منافذ البيع، ووضع علامة تجارية موحدة لها، وتوفير شهادات صحية سارية المفعول للعاملين، وترخيص ساري المفعول، وتسعيرة على جميع المنتجات، وتوفير كاميرات مراقبة، وتوفير نظام لإصدار الفواتير الإلكترونية، وغيرها.

وأبانت أن المحال الغذائية يجب أن لا تقل مساحتها عن 24متر مربع، فيما تزيد مساحة التموينات عن 100 متر مربع، ويسمح لها بممارسة أنشطة إضافية مثل توفر مكائن الخدمات الذاتية للمشروبات، والوكالة المصرفية، وبيع الخضار والفواكه، وبيع المكسرات والبن والتوابل وتوفير ملحمة للحوم الطازجة والمبردة، وقسم لبيع الأسماك، ووجود مخبز عادي وآلي، وبيع أدوات الترفيه ولوازم الرحلات، وبيع الأواني المنزلية، والأجبان والسلطات والمخللات الغير معبأة.

من جانب آخر، فعلت الأمانة مبادرة "ممتثل 2" في محافظة القطيف تحت شعار "نعزز التزامنا"، بهدف تعزيز الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المعنية المختصة، وتثقيف وتوجيه وتنظيم السكان والزوار في أماكن التجمعات، بمشاركة أكثر من ٨٠ متطوع ومتطوعة.