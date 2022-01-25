تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم، الثلاثاء، حيث زاد الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه في التعاملات الصباحية، على الرغم من تراجع المعدن عالمياً.

ونقل موقع "مصراوي" عن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقاً بغرفة القاهرة التجارية، قوله إن حركة الذهب بالسوق المحلي تشهد تذبذباً بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي.

وقال نجيب إن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات مثل أعياد الكريسماس وعيد الميلاد.

ونشر الموقع قائمة بأسعار الذهب اليوم:

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 536 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 689 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 804 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 919 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 6432 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وهبط سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات جلسة الثلاثاء، إلى نحو 1838 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.27%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.