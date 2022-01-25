شكرا لقرائتكم خبر عن رشيد الرشيد: أكثر من 5000 موظف سعودي يعملون في تخصصات مهمة في صناعة النفط والغاز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك مجموعة الرشيد في المنتدى والمعرض السادس لبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) الذي تنظمه شركة ارامكو السعودية وأفتتح الاحد تحت رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية وبحضور وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية عدد من المسئولين وكبرى الشركات العالمية.

وتستعرض المجموعة خلال مشاركتها تاريخها الطويل في توطين الصناعة وجلب رؤوس الأموال العالمية للاستثمار في المملكة، ودعم المحتوى المحلي عبر تشجيع الصناعة السعودية وجلب التقنيات الحديثة ورفع نسبة التوطين وجلب أهم الكفاءات العالمية للمملكة•

وقال رشيد بن عبدالله الرشيد رئيس مجلس إدارة مجموعة الرشيد "المجموعة يبلغ عدد موظفيها السعوديين أكثر من 5000 موظف، يعملون في العديد من التخصصات، بينها تخصصات مهمة في صناعة النفط والغاز، كما أن العديد من الموظفين تحولوا الى مستثمرين في بعض جزئيات صناعة النفط وحصلوا من المجموعة على دعم كامل من أجل تعزيز المحتوى المحلي".

وأضاف الرشيد "اكتفاء برنامج رائع جاء مواكباً لأهداف المجموعة، وبالتالي عملنا على دعم البرنامج منذ انطلاقته، واستعراض تجاربنا الطويلة من خلاله في مجال تعزيز المحتوى المحلي والصناعة السعودية ودعم الكوادر الوطنية وتمكينها".

ويسلّط منتدى اكتفاء، الذي يُعقد تحت شعار "تمهيد الطريق للنجاح الاقتصادي" الضوء على كيفية استمرار الشراكات مع أكثر شركات الطاقة واللوجستيات والتصنيع نجاحًا في العالم، وفرص تعزيز بيئة النظام التجاري المحلي، وتمكين الإمداد الموثوق للطاقة للعالم.