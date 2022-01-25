شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة : الربط الكهربائي مع العراق يعزز إنشاء سوق إقليمية لتجارة الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ، مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي، مع أمين مجلس الوزراء العراقي د. حميد الغزي، كما سيشارك من خلال الاتصال المرئي كل من وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار ووزير الكهرباء العراقي المكلف م. عادل كريم.

وقال وزير الطاقة : نهدف لتحقيق الاستثمارات المثلى في الربط الكهربائي مع العراق، موضحا أن "الربط الكهربائي مع العراق يعزز إنشاء سوق إقليمية لتجارة الكهرباء".