شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الاقتصاد الكوري بنسبة 4% وهو الأعلى منذ 11 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي الصادرة اليوم الثلاثاء نمو اقتصاد كوريا الجنوبية خلال العام الماضي بنسبة 4% من إجمالي الناتج المحلي وهو أعلى معدل نمو في 11 عاما.

جاء ذلك بعد انكماش الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال 2020 بنسبة 9ر0% من إجمالي الناتج المحلي نتيجة تراجع الإنفاق المحلي والصادرات في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن معدل نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال العام الماضي كان الأعلى منذ سجل 8ر6% في .2010

كما أظهرت بيانات البنك المركزي نمو الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الماضي بمعدل 1ر1% مقارنة بالربع الثالث الذي كان قد سجل نموا بمعدل 3ر0% مقارنة بالربع الثاني.

وأدى انتعاش الاستهلاك والصادرات إلى ارتفاع معدل النمو السنوي، حيث سجل الاستهلاك الخاص نموا بمعدل 6ر3% خلال العام الماضي بعد انكماشه بمعدل 5% خلال العام السابق.

وزاد الاستثمار في المرافق بنسبة 3ر8% خلال العام الماضي مقابل زيادته بنسبة 1ر7% خلال العام السابق، في حين زادت الصادرات الكورية الجنوبية خلال العام الماضي بنسبة 7ر9% سنويا بعد انكماشها بمعدل 8ر1% خلال العام السابق. وزادت الواردات خلال العام الماضي بنسبة 4ر8% بعد انكماش بنسبة 3ر3% خلال العام السابق.