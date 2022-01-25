الاقتصاد

نمو الاقتصاد الكوري بنسبة 4% وهو الأعلى منذ 11 عاما

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الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي الصادرة اليوم الثلاثاء نمو اقتصاد كوريا الجنوبية خلال العام الماضي بنسبة 4% من إجمالي الناتج المحلي وهو أعلى معدل نمو في 11 عاما.

جاء ذلك بعد انكماش الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال 2020 بنسبة 9ر0% من إجمالي الناتج المحلي نتيجة تراجع الإنفاق المحلي والصادرات في ظل جائحة .

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن معدل نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال العام الماضي كان الأعلى منذ سجل 8ر6% في .2010

كما أظهرت بيانات البنك المركزي نمو الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الماضي بمعدل 1ر1% مقارنة بالربع الثالث الذي كان قد سجل نموا بمعدل 3ر0% مقارنة بالربع الثاني.

وأدى انتعاش الاستهلاك والصادرات إلى ارتفاع معدل النمو السنوي، حيث سجل الاستهلاك الخاص نموا بمعدل 6ر3% خلال العام الماضي بعد انكماشه بمعدل 5% خلال العام السابق.

وزاد الاستثمار في المرافق بنسبة 3ر8% خلال العام الماضي مقابل زيادته بنسبة 1ر7% خلال العام السابق، في حين زادت الصادرات الكورية الجنوبية خلال العام الماضي بنسبة 7ر9% سنويا بعد انكماشها بمعدل 8ر1% خلال العام السابق. وزادت الواردات خلال العام الماضي بنسبة 4ر8% بعد انكماش بنسبة 3ر3% خلال العام السابق.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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