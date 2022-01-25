شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتسلم رئاسة مركز التحكيم التجاري الخليجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تسلّم المملكة العربية السعودية رئاسة المركز بدءًا من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2022، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المركز (عن بُعد)، والذي انعقد في ديسمبر 2021 الماضي. ويأتي انتقال الرئاسة إلى ممثل المملكة العربية السعودية في المركز المستشار فهد العمري وفقًا لما تنص عليه المادة (5) من نظام المركز بانتقال رئاسة مجلس الإدارة بشكل دوري وفقًا لما هو معمول به في اجتماعات مجلس التعاون؛ إذ تنص المادة السابعة من النظام الأساسي للأمانة العامة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون على (.. وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول)، وعليه تتسلم السعودية الرئاسة بعد البحرين بناءً على ذلك.

وعقد اجتماع مجلس الإدارة في ديسمبر 2021 الماضي بحضور رئيس مجلس الإدارة (ممثل مملكة البحرين) سامي زينل، وممثل المملكة العربية السعودية، المستشار فهد العمري، و(ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة) محمد المهيري، و(ممثل دولة الكويت)، محمد الأنصاري، و(ممثل دولة قطر) د. الشيخ ثاني آل ثاني، و(ممثل سلطنة عمان) علي الكاسبي، وبحضور الأمين العام للمركز طارق الشميمري.

وأكد الأمين العام أن ممثل المملكة المستشار فهد العمري يعتبر من أبرز رجال القانون، ويشغل منصبا قياديا في اتحاد الغرف، فهو مساعد الأمين العام للشؤون القانونية بالاتحاد، ونائب رئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم، وشغل سابقًا منصب نائب رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم.