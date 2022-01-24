شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يتوقع إبرام اتفاق مع بريطانيا بشأن بريكست والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المفاوض الأوروبي المعني بشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ماروس سيفكوفيتش، إن المحادثات مع لندن يمكن أن تتوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب حال توفر حسن النية السياسية، إلا أنه لم يكشف عن أي دليل على تحقيق اختراق في المحادثات بعد الجولة الأخيرة التي خاضها سيفكوفيتش مع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سيفكوفيتش، وهو أيضا نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، قوله للصحفيين في بروكسل اليوم الاثنين، إنه يرى أنه من المهم للجانبين "التركيز على معالجة المسائل الخاصة بانتقال السلع بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية".

وأضاف سيفكوفيتش إنه "إذا توفر حسن النية السياسية ، فقد تؤدي محادثاتنا إلى اتفاق في الوقت المناسب على حلول دائمة تساعد المشغلين على الأرض بشكل فوري ".

وأضاف أنه لا يرغب في "تحديد مواعيد نهائية غير حقيقية، لكنني سأتصرف من واقع الشعور بالضرورة الملحة" وأنه سيبحث ذلك مع الوزيرة تراس نهاية الأسبوع المقبل.

من جانبها، قالت تراس قي تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد المحادثات إن "الفرق مستمرة في إجراء مباحثات مكثفة".