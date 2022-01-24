تدشين فرع الصندوق العقاري بالدمام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد الحقيل، فرع الصندوق الجديد بمدينة الدمام، بحضور الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي.

واطلع الحقيل على الخدمات التي يقدمها الفرع، كما استمع لشرح لخطة عمله وآلية الخدمات الالكترونية والذكية المقدمة للمواطنين لتسهيل إجراءات تملّك المسكن الملائم، بما يتوافق مع منظومة الحلول التمويلية والسكنية المتكاملة لمستفيدي «سكني»، في إطار تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - بهدف زيادة التملك إلى 70% نهاية 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن تدشين الفرع الجديد بالدمام يأتي استمرارا لنهج الصندوق في تطوير الفروع الذكية، وتقديم الخدمات بشكل أفضل وأكثر انسيابية للمستفيدين وبكل يسر وسهولة، مؤكدا استمرار الصندوق في زيادة مستوى رضا مستفيديه من خلال تسهيل إجراءات الحصول على المسكن الملائم.

وبين أن الفرع يجمع الجهات التمويلية بجانب فريق استشاري من منصة وخدمة المستشار العقاري، لتقديم جميع الخدمات التمويلية والسكنية لمستفيدي «سكني» تحت سقف واحد داخل مقر فرع الدمام، مما يختصر الجهد والوقت لإنهاء إجراءات القرض العقاري المدعوم.

وأفاد بن ماضي بأن فرع الدمام وفر خدمة الأجهزة الذاتية لتنفيذ إجراءات «القرض المدعوم» على مدار الساعة دون الحاجة لموظف الخدمة، مشيرا إلى أن الصندوق أتاح أكثر من 43 خدمة الكترونية من خلال البوابة الالكترونية، بما يسهم في تسريع وتيرة التملك السكني للأسر، والوصول إلى نسبة 70% بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.