السعودية تتسلم رئاسة مركز التحكيم التجاري الخليجي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلمت السعودية رئاسة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بعد الإعلان خلال اجتماع مجلس إدارة المركز (عبر الاتصال المرئي)، والذي انعقد في ديسمبر 2021 الماضي. ويأتي انتقال الرئاسة إلى ممثل المملكة العربية السعودية في المركز المستشار فهد العمري وفقا لما هو معمول به في اجتماعات مجلس التعاون، وعليه تتسلم المملكة العربية السعودية الرئاسة بعد البحرين بناء على الترتيب المتبع في ذلك.

وعقد اجتماع مجلس الإدارة في ديسمبر الماضي برئاسة رئيس مجلس الإدارة ممثل البحرين سامي زينل وممثل المملكة المستشار فهد العمري، وممثل الإمارات محمد المهيري، وممثل الكويت الدكتور محمد الأنصاري، والدكتور ثاني بن علي آل ثاني ممثل دولة قطر، وممثل دولة عمان علي الكاسبي، وبحضور الأمين العام للمركز طارق الشميمري.

وأشار الأمين العام إلى أن ممثل المملكة في المركز المستشار فهد العمري يعتبر من أبرز رجال القانون في السعودية، ويشغل العمري منصبا قياديا في اتحاد الغرف السعودية فهو مساعد الأمين العام للشؤون القانونية بالاتحاد، كما أنه نائب رئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، كما شغل سابقا منصب نائب رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وقد شارك في دراسة العديد من مشاريع الأنظمة الاقتصادية.

وأشاد ممثل الفترة السابقة سامي زينل بما أنجزه المجلس خلال السنة المنصرمة والجهود المبذولة من موظفي الأمانة العامة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز، مشيرا إلى انتقال رئاسة مجلس إدارة المركز رسميا إلى المملكة العربية السعودية، ومنصب نائب الرئيس إلى ممثل سلطنة عمان علي بن سالم الكاسبي، وفقا لما هو معمول بتسلم المناصب وفقا للترتيب المتبع.