«جدوى» تبيع الشرقية للخدمات الطبية لمبادلة للرعاية الصحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة جدوى للاستثمار «جدوى» أمس، إتمام عملية التخارج لصندوق جدوى للفرص الطبية 2، وذلك من خلال بيع حصة الصندوق في شركة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية إلى شركة مبادلة للرعاية الصحية، إحدى شركات مبادلة للاستثمار الإماراتية.

واستحوذت جدوى للاستثمار على الشرقية المتحدة للخدمات الطبية في 2016م، بعد دراسة عميقة تبين من خلالها وجود فرص كبيرة للنمو في مجال خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في كل من الإمارات والمملكة، وتحديدا في مجال طب النساء والأطفال.

وتمثل هذه الصفقة التخارج السادس لجدوى في قطاع الملكية الخاصة، ليصل إجمالي التوزيعات لعملاء جدوى من استثماراتهم في قطاع الملكية الخاصة إلى أكثر من 5.3 مليارات ريال سعودي.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار طارق السديري، «استثمارنا في شركة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية هو شهادة على نموذج عمل شركة جدوى للاستثمار في خلق قيمة مضافة لاستثماراتنا، حيث استطعنا من خلال إنشاء مشاريع جديدة والاستحواذ على شركات قائمة أن ندعم الشركة في إنشاء بصمة لها على المستوى الإقليمي، مما حقق أحد أهم أهداف أطروحتنا الاستثمارية التي وضعناها في 2016م. ويسرنا الآن ترجمة هذه الإنجازات إلى عوائد استثمارية مميزة لعملائنا. ونتمنى لإدارة شركة مبادلة للرعاية الصحية والشرقية المتحدة للخدمات الطبية المزيد من النجاح والنمو في المرحلة القادمة».

من جانبه قال رئيس الملكية الخاصة والمصرفية الاستثمارية في جدوى سعد السيف، «تعد عملية التخارج من شركة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية خطوة مهمة لجدوى في مجال الملكية الخاصة، حيث تمثل هذه الصفقة سادس تخارج لجدوى في قطاع الملكية الخاصة وثاني تخارج في قطاع الرعاية الصحية. ويعكس استثمارنا في الشرقية المتحدة للخدمات الطبية القيمة الكبيرة التي قد تتحقق من التركيز على التخصصات ذات القيمة العالية في مجال الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي. كما سعدنا بالعمل جنبا الى جنب مع إدارة شركة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية لتحقيق نمو متميز على المستوى الإقليمي، وخلق قيمة إضافية لعملائنا في الوقت نفسه».