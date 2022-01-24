براكينج ترافيل نيوز: المملكة تحول عددا من القصور الأثرية إلى فنادق عالمية

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الدمام - شريف احمد - إحياء تراث وثقافة المملكة النابضة بالحياة لخلق تجربة ضيافة جديدة وفريدة من نوعها

أبرز موقع «براكينج ترافيل نيوز» العالمي خطة المملكة لتحويل عدد من القصور التاريخية إلى فنادق عالمية، بهدف استقطاب مزيد من الزائرين الدوليين لما يعرف باسم «سياحة القصور»، وذلك في ظل إطلاق حضرة صاحب السمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود مجموعة «بوتيك».

وقال الموقع في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه: «ستقوم العلامة التجارية الجديدة للضيافة بإدارة وتحويل مجموعة من القصور التاريخية والثقافية في المملكة العربية السعودية إلى فنادق فاخرة للغاية»، وستقوم الشركة بإحياء تراث وثقافة المملكة النابضة بالحياة لخلق تجربة ضيافة جديدة وفريدة من نوعها.

وستركز المرحلة الأولى من المشروع على تطوير 3 قصور تاريخية بالتعاون مع القطاع الخاص، بما في ذلك قصر الحمراء، الذي سيوفر 77 مكان إقامة، بما في ذلك: 33 جناحا فخما، و44 فيلا فاخرة في جدة.

فيما سيوفر قصر طويق 96 مكان إقامة، بما في ذلك: 40 جناحا فخما، و56 فيلا فاخرة، بينما سيوفر القصر الأحمر 71 مكان إقامة، بما في ذلك: 46 جناحا فاخرا، و25 غرفة ضيوف فاخرة.

وقال الموقع: «كل أماكن الإقامة التي سيتم توفيرها تتميز بالفخامة الشديدة، والنزعة التراثية الأخاذة».

ولفت الموقع أيضا إلى أنه سيتم توفير العديد من التجارب الراقية من تناول الطعام إلى الاستجمام إلى الخدمات الحصرية لكل ضيف، على هامش هذه الإقامة المميزة.

واختتم الموقع لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة المملكة لتعزيز عوائد السياحة، ومضاعفة عدد الزائرين الدوليين خلال بضع سنوات فقط، ضمن رؤية 2030 للتنوع الاقتصادي.