وزير الاتصالات: تدريب 300 شاب بمحافظة بني سويف لبناء القدرات الرقمية

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القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظة بنى سويف بديوان عام المحافظة، بهدف تعزيز التنمية المجتمعية الرقمية المستدامة، وبناء القدرات الرقمية للمواطنين بالمحافظة باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يأتى توقيع هذه المذكرة ضمن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمساهمة فى تنفيذ خطة الدولة لبناء الانسان ولتحقيق التحول الرقمى من خلال بناء قدرات ومهارات الشباب فى مجالات متنوعة تهدف لتحقيق تنمية مجتمعية رقمية بما يضمن الارتقاء بالاقتصاد الرقمى المصري.



عمرو طلعت ومحمد هاني غنيم (2)

وفى كلمته؛ أكد الدكتور عمرو طلعت، أن هناك عدد من المشروعات التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى محافظة بنى سويف ومنها المتعلقة ببناء القدرات الرقمية والتى تعد حجر الزاوية للتنمية؛ حيث ناقش مع المحافظ وعدد من القيادات بالمحافظة آليات تطوير البرامج التدريبية بالمنطقة التكنولوجية بالمحافظة لتصبح مركزًا لتخريج الكوادر فى مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث سيتم إقامة مركز تدريب في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمنطقة التكنولوجية بالمحافظة كما سيضم حاضنة أعمال للشركات الناشئة لرعاية الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ مشروع للتشخيص عن بُعد لتوفير الخدمات الصحية رفيعة المستوى لأهالى المحافظة فى المناطق التى تبعد بمسافات كبيرة عن المستشفيات المركزية، بالإضافة الى مشروعات البنية التحتية والتي تشمل مكاتب البريد ومشروع ربط المبانى الحكومية فى المحافظة بشبكة الألياف الضوئية الذى تنفذه الشركة المصرية للاتصالات وكذلك مشروعات الوزارة التي تنفيذها في قري المحافظة المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة.



وزير الاتصالات ومحافظ بني سويف خلال زيارته للمحافظة

ولفت عمرو طلعت، إلى التعاون في تنفيذ مشروع لتحقيق التحول الرقمى بمحافظة بنى سويف من خلال تطوير العمل داخل ديوان عام المحافظة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات الرقمية لأهالى المحافظة؛ منوها إلى أن انشاء مصنع سامسونج لتصنيع التابلت بمحافظة بنى سويف يعد أحد الخطوات الهامة لتصبح بنى سويف مرتكزا لصناعة الالكترونيات؛ موضحا أنه تم الاتفاق مع شركة سامسونج على إقامة مدرسة فى بنى سويف بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم للتدريب على التصميم والتصنيع الالكتروني.

هذا ويشمل نطاق عمل مذكرة التفاهم ثلاثة محاور رئيسية حيث يستهدف المحور الأول تعزيز وتأهيل وتنمية القدرات والمهارات الرقمية لعدد 1000 متدرب من شباب الخريجين بمهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالتدريب على برامج محو الأمية الرقمية بما يلبى احتياجات سوق العمل الحر، وما قد يستجد من برامج تدريبية يتم إتاحتها وفقا لاحتياجات المجتمع، وبآليات جديدة فى الدعم والتوجيه والمتابعة بمشاركة مؤسسات حكومية ومدنية وشركات قطاع خاص عالمية ومحلية، بما يؤهل الشباب للحصول على فرص متميزة فى سوق العمل التنافسي.



عمرو طلعت ومحافظ بني سويف خلال خلال تدريب الشباب

فيما ينص المحور الثانى على إتاحة ونشر ثقافة التعلم الإلكترونى ودعم صناعته، من خلال اعتماد 12 مراكز تعلم إلكترونى (برنامج أكاديميات سيسكو) من الجهات الحكومية وهيئات المجتمع المدنى لتكون تابعة للإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية، واعتماد 80 مدرب وإدارى واستهداف 1000 متدرب مستفيد من خلال مراكز التعلم الإلكتروني.

وفى إطار السعى إلى زيادة ثقة المتعلمين فى التعلم الإلكترونى وتعريف الأفراد والمؤسسات بجدوى هذا النوع من التعلم وتشجيع منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات والجهات المعنية بالتنمية المجتمعية على ترويج ونشر ثقافة التعلم الإلكترونى وصناعة التعلم الإلكتروني، فسيتم التعاون من فى بناء قدرات طلاب وخريجى وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف على تصميم المحتوى الإلكترونى وإنتاج الدروس الرقمية لدعم صناعة التعلم الإلكترونى لعدد 100 متدرب متخصص فى إنتاج المحتوى الإلكتروني، بالإضافة إلى المشاركة فى عقد 5 ندوات لنشر ثقافة التعلم الإلكترونى واستخدام خدمات وتطبيقات المحتوى التعليمى لعدد 500 مستفيد، وتطوير مهاراتهم من أجل خلق فرص عمل فى هذا المجال.

ويتضمن المحور الثالث؛ تمكين المرأة فى مجال التسويق الرقمى والتجارة الالكترونية، للمساهمة فى تنمية وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً من خلال مبادرة "قدوة- تك"، بما يمكّنها من الارتقاء بقدراتها باستخدام أدوات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تستهدف المذكرة تدريب عدد 300 فتاة وسيدة من صاحبات الأعمال اليدوية والحرفية والمشروعات الخدمية على التسويق الرقمى باستخدام مواقع التواصل الاجتماعى "قدوة- تك"، وكذلك دعم مهارات عدد 700 فتاة وسيدة من خلال تنفيذ عدد من الجلسات التوجيهية الداعمة للتسويق الرقمي، والتجارة الالكترونية.



وزير الاتصالات يجري حوار مفتوحًا مع شباب سوهاج

وقع مذكرة التفاهم المهندسة هدى دحروج رئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بلال حبش نائب محافظ بنى سويف.

وعقب التوقيع؛ دار حوار مفتوح بين الدكتور عمرو طلعت وعدد من الشباب من أبناء المحافظة الذين حصلوا على برامج الوزارة التدريبية؛ حيث استمع السيد الوزير إلى شرح تفصيلى مقدم من عدد من النماذج المتميزة لأول مجموعات تدريبية من الشباب الذين حصلوا على تدريبات العمل المهنى الحر فى بنى سويف، بالتعاون مع مكتبات مصر العامة، بفرع بنى سويف، حيث استعرض الشباب تجربتهم مع البرنامج التدريبي، والذى وفر لهم التوعية والتدريب والربط بين بناء وتعزيز مهاراتهم ومتطلبات سوق العمل الحر، للحصول على فرص عمل أفضل.

كما استمع الوزير إلى عدد من المستفيدين من شباب وخريجى جامعة بنى سويف من تدريبات التعلم الإلكترونى وإنشاء المحتوى حول مدى الاستفادة من برامج التعلم الإلكترونى والتعلم عن بُعد التى تمت من خلال مراكز التعلم الإلكترونى بالمحافظة بالتعاون مع جامعة بنى سويف.

واستعرضت نماذج ناجحة من رائدات الأعمال من السيدات اللاتى حصلن فى الفترة الماضية على برامج تدريبية ضمن أنشطة مبادرة (قدوة – تك) دور المبادرة فى تطوير مشروعاتهن الصغيرة الريادية وتأثير ذلك على تعزيز أعمالهن وتوسيع نطاقها فى المحافظة. حيث تهدف المبادرة إلى دعم مهارات رائدات الأعمال من صاحبات الحرف اليدوية بمجال التسويق الرقمى والتجارة الإلكترونية.

وفى ختام اللقاء كرم الوزير والمحافظ النماذج الشابة من أبناء المحافظة من الحاصلين على التدريب فى برامج الوزارة.



عمرو طلعت ومحمد هاني غنيم

وفى سياق متصل؛ تفقد الدكتور عمرو طلعت والدكتور محمد هانى غنيم إحدى وحدات التشخيص عن بُعد، بمستشفى بنى سويف التخصصى والذى يعمل كمستقبل خدمة ضمن منظومة التشخيص عن بعد التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بُعد بالشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وتعد محافظة بنى سويف من أولى المحافظات فى تفعيل وحدات التشخيص عن بُعد التى تم تجهيزها بالمحافظة ضمن أنشطة التعاون المستمرة بين الوزارة والمحافظة، فى مجال رفع مستوى الرعاية ودعم الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تشغيل سبع وحدات للتشخيص عن بعد بالإضافة إلى وحدة بمستشفى بنى سويف الجامعي، وتتصل هذه الوحدات بوحدات أخرى بالمستشفيات الجامعية المقدمة لخدمة التشخيص عن بُعد ويتم التواصل مع الاطباء الاستشاريين بهذه الجامعات لتقديم خدمة التشخيص للحالات التى ترد إليهم، حيث يتم الربط التكنولوجى بين المستشفيات والوحدات الصحية والأجهزة المخصصة لتقديم هذه الخدمة.

وتعمل وحدات التشخيص عن بُعد على تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصرى وتخفيف العبء عنه، وتوفير خدمة التشخيص الطبى بكفاءة عالية الجودة للمناطق البعيدة والنائية، وتقديم خدمات علاجية متكاملة للمرضى دون اللجوء إلى السفر أو الانتقال لمسافات بعيدة خارج المحافظة، إلى جانب دورها فى تطوير وصقل المستوى العلمى والمهارى للأطباء عن طريق إتاحة التواصل بين الخبرات المختلفة بين مقدمى الخدمات الصحية ورفع كفاءتهم فى هذا الشأن.



وزير الاتصالات ومحافظ بني سويف

وتفقد الدكتور عمرو طلعت والمحافظ ممشى كورنيش النيل ببنى سويف؛ حيث تم الاتفاق على التعاون المشترك فى تطوير البنية التحتية الرقمية للممشى وتوصيل خدمات الانترنت له.

يذكر أن الدكتور عمرو طلعت كان قد قام صباح اليوم بتفقد مصنع سامسونج لتصنيع التابلت التعليمى المقام فى بمنطقة كوم أبو راضى الصناعية بمركز الواسطى فى محافظة بنى سويف، ومن المقرر أن يقوم بافتتاح ثلاثة مكاتب بريد بالمحافظة بالإضافة الى تفقد سير العمل بمركز مبيعات سنترال بنى سويف، وزيارة المنطقة التكنولوجية بمدينة بنى سويف الجديدة.