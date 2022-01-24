شكرا لقرائتكم خبر عن جون كيرى: الفحم والميثان من أخطر الانبعاثات على الكوكب والحل فى الطاقة النظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد جون كيرى المبعوث الامريكى للمناخ، بالعلاقات الجيدة بين الولايات المتحدة ومصر في مختلف المجالات، لافتا إلى أن العالم لابد أن يحافظ على درجة حرارة الأرض واستقرارها عن المعدلات المتفق عليها من خلال الحد الكبير من انبعاثات الكربون وفق الاتفاقيات الدولية بداية من اتفاقية باريس ثم جلاسكو والقمة المقبلة للمناخ فى شرم الشيخ .

وجاء ذلك خلال كلمة مسجلة خلال انعقاد أهم المنتديات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بحضور عدد من الوزراء في إطار تنظيم مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ cop 27، والذى تنظمه غرفة التجارة الأمريكية بالشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر تحت عنوان " بناء الزخم إلى COP27 للأمم المتحدة: تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بشأن تحدي المناخ ".

وأضاف أن الفحم من اشد الملوثات للكوكب والمتسبب ابرئها فى رفع درجة حرارتها، لافتا إلى أن الدول لديها القدرة على التحول للطاقة الجديدة والمتجددة، بدلا من الفحم والملوثات الاخري للحفاظ على الأرض سواء من انبعاثات الكربون أو انبعاثات الميثان المسؤلة عن 10‎%‎ من التلوث .

وأشار جون كيرى أنه على الدول أن تحافظ على 1.5 درجة لحرارة الأرض .

كانت غرفة التجارة الأمريكية، قالت إنه: نظرًا لأن مصر تستضيف رسميًا مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ(COP27) في عام 2022 ، ونظراً لدورها كقائد في أكبر منطقة منتجة للطاقة في العالم، سيركز هذا المنتدى على الطرق التي يمكن للحكومات والقطاع الخاص العمل من خلالها معًا للاستفادة من التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحدي المناخي عبر الاقتصاد.

كما سيسعى المنتدى إلى بناء الزخم للمناقشة العالمية المؤدية إلى COP27 مع التركيز على مساهمة ودور القطاع الخاص في التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره