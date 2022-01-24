شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: 50%‎ من مشروعات مصر ستكون خضراء خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء إن مصر تتجه للمشروعات الخضراء بشكل كبير وبصورة تدريجية، لافتا أن الحكومة تعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالمشروعات الخضراء وتمويل المشروعات الخضراء، لافتا إلى السعى لمزيد من التعاون مع الجانب الأمريكى فى المشروعات الخضراء الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمة مسجلة بانعقاد أهم المنتديات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بحضور عدد من الوزراء في إطار تنظيم مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ cop 27، والذى تنظمه غرفة التجارة الأمريكية بالشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر تحت عنوان " بناء الزخم إلى COP27 للأمم المتحدة: تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بشأن تحدي المناخ ".

أضاف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن 30 % من المشروعات الاستثمارية التي تنفذها الدولة عبارة عن مشروعات خضراء، كاشفا عن الوصول لنسبة 50 % خلال العامين المقبلين، موضحا أن مشروع حياة كريمة على رأس تلك المشروعات، حيث يستهدف المشروع تحسين جودة الحياة لـ 60 مليون مواطن، ومن مكوناتها مواجهة التغيرات المناخية والتكيف مع المتغيرات المناخية

كانت غرفة التجارة الأمريكية، قالت إنه: نظرًا لأن مصر تستضيف رسميًا مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) في عام 2022، ونظراً لدورها كقائد في أكبر منطقة منتجة للطاقة فى العالم، سيركز هذا المنتدى على الطرق التى يمكن للحكومات والقطاع الخاص العمل من خلالها معًا للاستفادة من التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحدى المناخي عبر الاقتصاد.

كما سيسعى المنتدى إلى بناء الزخم للمناقشة العالمية المؤدية إلى COP27 مع التركيز على مساهمة ودور القطاع الخاص في التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره