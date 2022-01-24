شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الغرفة الأمريكية: مصر من أوائل الدول توجها للاقتصاد الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، أن التغيرات المناخية باتت مصدر تهديد حال عدم التعامل الفعال معها، ولا سيما تأثيرها علي الاجيال القادمة، لافتا إلى أن مشاركة القطاع الخاص مهمة فى قمة المناخ القادمة بشرم الشيخ مع الحكومة.

وجاء ذلك خلال انعقاد أهم المنتديات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في إطار تنظيم مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ cop 27، والذى تنظمه غرفة التجارة الأمريكية بالشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر تحت عنوان " بناء الزخم إلى COP27 للأمم المتحدة: تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بشأن تحدي المناخ ".

وأضاف توفيق إن مصر بقيادة الرئيس السيسى أطلقت مبادرة حياة كريمة لتحسين حياة الملايين في القري ضمن خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، لافتا إلى أن مصر قطعت شوطا فيما يتعلق بالاقتصاد الاخضر وطرح سندات خضراء، بجانب التوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الصديقة للبيئة في مختلف المجالات، وهى من أوائل دول القارة التى توجهت للاقتصاد الأخضر .

وأوضح أنه من المهم الاستفادة من التكنولوجيا لمواجهة التغيرات المناخية والعمل الجاد مع القطاع الخاص فى هذا الاطار، وهو ما يدعو أليه هذا المنتدى.

كانت غرفة التجارة الأمريكية، قالت إنه نظرًا لأن مصر تستضيف رسميًا مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ(COP27) في عام 2022 ، ونظراً لدورها كقائد في أكبر منطقة منتجة للطاقة في العالم ، سيركز هذا المنتدى على الطرق التي يمكن للحكومات والقطاع الخاص العمل من خلالها معًا للاستفادة من التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحدي المناخي عبر الاقتصاد.

كما سيسعى المنتدى إلى بناء الزخم للمناقشة العالمية المؤدية إلى COP27 مع التركيز على مساهمة ودور القطاع الخاص في التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره.