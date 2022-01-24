شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 747.802 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.34%، ليغلق عند مستوى 11616 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 1993 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 13708 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4587 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 2132 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 3132 نقطة.