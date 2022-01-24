الاقتصاد

علاء البطل رئيساً تنفيذياً للهيئة المصرية العامة للبترول

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القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس  طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قراراً بتكليف  الجيولوجي علاء عبدالفتاح قاسم البطل - رئيساً تنفيذياً للهيئة المصرية العامة للبترول إعتباراً من 26 يناير 2022 وذلك لبلوغ  المهندس  عابد عز الرجال  السن القانوني للإحالة إلى المعاش . 

 

 

كما أصدر المهندس طارق الملا  قراراً بتكليف د.م / نائل عبدالرحمن محمد درويش - رئيساً لمجلس إدارة شركة جنوب الوادي المصرية القابضة 

للبترول إعتباراً من 26 يناير 2022 . - رئيس المجلس الإدارة 

 

 

وأصدرالمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية  قراراً بتكليف  الكيمائي / محمد عمر إبراهيم بركات - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات ( إبروم ) إعتباراً من 26 يناير 2022 .

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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