علاء البطل رئيساً تنفيذياً للهيئة المصرية العامة للبترول

وأصدرالمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قراراً بتكليف الكيمائي / محمد عمر إبراهيم بركات - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات ( إبروم ) إعتباراً من 26 يناير 2022 .

للبترول إعتباراً من 26 يناير 2022 . - رئيس المجلس الإدارة

كما أصدر المهندس طارق الملا قراراً بتكليف د.م / نائل عبدالرحمن محمد درويش - رئيساً لمجلس إدارة شركة جنوب الوادي المصرية القابضة

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قراراً بتكليف الجيولوجي علاء عبدالفتاح قاسم البطل - رئيساً تنفيذياً للهيئة المصرية العامة للبترول إعتباراً من 26 يناير 2022 وذلك لبلوغ المهندس عابد عز الرجال السن القانوني للإحالة إلى المعاش .

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هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.