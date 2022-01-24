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شكرا لقرائتكم خبر عن علاء البطل رئيساً تنفيذياً للهيئة المصرية العامة للبترول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قراراً بتكليف الجيولوجي علاء عبدالفتاح قاسم البطل - رئيساً تنفيذياً للهيئة المصرية العامة للبترول إعتباراً من 26 يناير 2022 وذلك لبلوغ المهندس عابد عز الرجال السن القانوني للإحالة إلى المعاش .
كما أصدر المهندس طارق الملا قراراً بتكليف د.م / نائل عبدالرحمن محمد درويش - رئيساً لمجلس إدارة شركة جنوب الوادي المصرية القابضة
للبترول إعتباراً من 26 يناير 2022 . - رئيس المجلس الإدارة
وأصدرالمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قراراً بتكليف الكيمائي / محمد عمر إبراهيم بركات - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات ( إبروم ) إعتباراً من 26 يناير 2022 .