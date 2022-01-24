شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 88.29 دولار و85.50 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم 88.29 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 85.50 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الأثنين، شهدت ارتفاعا وذلك وسط مخاوف من تعطل الإمدادات النفطية .

وحققت أسعار النفط المكاسب الأسبوع للأسبوع الخامس على التوالي، وذلك في ختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، وسجلت عقود خام القياس العالمي برنت مكاسب أسبوعية بنسبة2.1% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

كما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 1.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

وتواجه عمالقة النفط فى أمريكا اللاتينية سلسلة من التحديات للوقوف على أقدامها، فى ظل وجود العديد من الأزمات، حيث تعتبر تكاليف الوقود والديون الضخمة والعقوبات الدولية من بعض المشاكل التى تواجه صناعة النفط فى أمريكا اللاتينية.

وتواجه أكبر شركات النفط فى أمريكا اللاتينية وضعا صعبا فى الحفاظ على صناعة حيوية فى بلدانها، وتبحث المكسيك وفنزويلا والبرازيل عن مخرج من الصعوبات التى تواجهها، حسبما قالت صحيفة "لا ريبوبليكا" البيروفية فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى.

وأشار التقرير إلى أن شركة النفط الحكومية البرازيلية رفعت سعر البنزين والديزل فى خطوة تهدف إلى منع النقص، كما أن فنزويلا مستعدة لاستئناف صادرات النفط الخام المخفف لأول مرة منذ شهور وأن الحكومة المكسيكية مصممة على رفع شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة بيميكس.