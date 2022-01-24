شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 24 يناير 2022.. عيار 24 يسجل 804 جنيهات للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب استقرارا ملحوظا بمستهل تعاملات الأسبوع، وسجل الذهب في مصر 804 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر وهو العيار الرئيسي في الأسواق، بارتفاع قدره جنيهين.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18: 689 جنيها.

عيار 21: 804 جنيها.

عيار 24: 919 جنيها.

الاوقية 1840 دولار.

تسعي مصلحة الدمغة والموازين في ضبط عملية دمغ المشغولات الذهبية، وذلك بتطبيق الدمغ بالليزر بدءا من عام 2023 بحسب تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، وتهدف من هذه الخطوة ايجاد ما يشبه السجل لكل قطعة ذهب يجري دمغها خلال عام من الآن.

تطبيق نظام جديد ومطور لدمغة الذهب، يعتمد على التكويد بالليزر (QR كود لكل قطعة) بدلا من دمغة القلم المعمول بها حاليا، ويعتبر نظام (QR كود لكل قطعة) عبارة عن إقرار شهادة ميلاد لكل قطعة ذهبية، وبصمة خاصة بها لا يمكن تكرارها.

وقال هاني جيد رئيس شعبة الذهب، أن الدمع بالليزر سيتبعه معرفة تفاصيل إنتاج كل قطعة ذهبية متداولة في السوق وعمل سجل لها ومعرفة المحل الذي قام ببيعها إضافة إلي المشتري، وهذا من شأنه عمل تنظيمي للتداول على الذهب في السوق المصري، وكذلك التخلص من عمليات الغش في الأعيرة الذهبية المتداولة في سوق الصاغة وهو ما يشبه رقم قومي لكل قطعة.

وأشار إلى أن استخدام الليزر في دمغ الذهب يعني الاعتماد على أحدث تكنولوجيا دقيقة، كما يعد الدمغ بالليزر، بمثابة شهادة ميلاد لكل قطعة ذهبية، تتضمن عددا من البيانات الخاصة بقطعة الذهب، منها تاريخ التصنيع، وعيارها الدقيق، مشيرة إلي أنها خطوة تمنع إعادة بيع الذهب المسروق خاصة مع دمغه بالليزر فيكون هناك تتبع لمعرفة اسم البائع وكذلك المشتري.