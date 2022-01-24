شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط أحجام تداول منخفضة بلغت 235.8 مليون جنيه بعد مرور ساعتين من بدء جلسة التداول.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 11642 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 2012 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 13762 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 4589 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 2160 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 3167 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.16% ليصل إلى مستوى 4926 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المصرية لنظم التعليم الحديثة، الدولية للأسمدة والكيماويات.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة بنك كريدي أجريكول مصر 2321 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، جدوى للتنمية الصناعية، المهندس للتأمين، بالم هيلز للتعمير، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، 20 ألف سهم، 101 سهم، 137 ألف سهم، 17570 سهم، 1.1 مليون سهم، 500 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة مصر بني سويف للأسمنت، شراء 67610 سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، ليصل إجمالي أسهم الخزينة 514.3 ألف سهم خزينة.

في سياق منفصل أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، موافقة مجلس الإدارة على نتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021، وحققت الشركة إيرادات بلغت 5.1 مليار جنيه مقابل 3.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 48.08%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 535 مليون جنيه مقارنةً مع 26 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 1957%، وأرجعت السبب إلى نجاح منظومة التسويق واستقراء الأسواق محليًا وعالميًا وكذلك قدرتها على السيطرة على التكاليف وإتباع سياسات ترشيد النفقات خلال الفترة المالية الحالية، وكذلك ارتفاع متوسط أسعار البيع خلال عام 2021 مقارنة بمتوسط أسعار عام 2020.