شكرا لقرائتكم خبر عن ‎بحضور أمير الشرقية .. انطلاق منتدى اكتفاء بـ ١٨٠ فرصة استثمارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحضور صاحب السموّ الملكي الأميـر سعود بن نايف بن عبد العزيز أميـر المنطقة الشرقية ، انطلقت اليوم النسخة السادسة من منتدى ومعرض "اكتفاء 2022 ، الذي تنظمه أرامكو السعودية على امتداد ثلاثة أيام.

ويستعرض منتدى ومعرض اكتفاء لهذا العام 180 فرصة استثمارية في أكثر من 10 قطاعات وبأكثر من ٥٠ ندوة استثمارية و٥ جلسات حوارية و٢٥٠ جهة عارضة و اكثر من ١٥٠٠٠ زائر وبمشاركة 1000 شركة.

ويهدف برنامج اكتفاء، لبناء سلسلة توريد قوية تسخر طاقات الصناعة المبتكرة ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا ، والقوى العاملة عالية المهارة.

من جهته أكد رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر خلال كلمته في افتتاح أعمال أن جائحة كورونا كشفت القيمة الحقيقة لسلاسل التوريد .. وسلط الضوء على الأثر الإيجابي الذي أحدثة اكتفاء، حتى في أصعب الأوقات التي شهدها العالم.

وأوضح انه بعد الهجوم الإرهابي على بقيق وخريص، مكنت الاستجابة السريعة لسلسلة التوريد الخاصة في ارامكو من التعافي السريع الذي فاجأ العالم ، والآن مع وجود جائحة ، نرى المرونة التي أنشأناها تتطور على مدار سنوات.