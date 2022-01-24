شكرا لقرائتكم خبر عن «القصبي»: توجيهات ولي العهد بأن أكون وزيرًا في الحكومة العراقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • رئيس اتحاد الغرف السعودية : الفرص الاستثمارية كبيرة وقوية في المملكة والعراق

قال وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي : "عندما شرفني سمو ولي العهد برئاسة المجلس التنسيقي السعودي العراقي أكد سموه بأن أكون وزيراً بالحكومه العراقية، وأن يكون تقيم آدائي بيد رئيس وزراء الحكومة العراقية، والهدف بأن العراق والمملكة عينان في رأس واحد.

جاء ذلك خلال كلمه القصبي خلال ملتقى الأعمال السعودي العراقي والمقام الآن بالرياض.

من جانبه قال رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان إن العلاقات السعودية العراقية الاقتصادية تسير بدعم قوي من الحكومتين، والفرص الاستثمارية كبيرة وقوية.

وأوضح إن الملتقى يؤكد على عمق الروابط السعودية العراقية.

وانطلق صباح اليوم فعاليات "ملتقى الأعمال السعودي العراقي" الذي يهدف إلى الدفع قدماً بمسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين التي تشهد تقدماً في جميع الأصعدة.

وتتضمن أجندة الملتقى تقديم عروض عن الفرص الاستثمارية في المملكة، خاصة مشروعات رؤية 2030، كما أن جدول أعمال الملتقى يتضمن الكشف عن الفرص الاستثمارية الواعدة بالعراق، خصوصاً في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والاستيراد والمالية والمصارف والبنية التحتية.

ومن المقرر أن يشهد الملتقى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من البلدين لبحث فرص عقد الشراكات التجارية والاستثمارية، بالإضافة لتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين جهات حكومية وخاصة، وعقد مجلس الأعمال السعودي العراقي المشترك.