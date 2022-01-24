تراجع في سعر الذهب اليوم بمصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر تراجع مع بداية التعاملات، إذ هبط الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميا.

ونقل موقع "مصراوي" عن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية ، قوله إن حركة الذهب بالسوق المحلي تشهد تذبذباً بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي.

وأشار نجيب إلى أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات مثل أعياد الكريسماس وعيد الميلاد.

ونشر الموقع قائمة بأسعار الذهب اليوم في مصر:

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 533 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 686 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 800 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 914 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 6400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وصعد سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1838 دولارا للأوقية، بزيادة قدره 0.15%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 9:05 صباحا بتوقيت القاهرة.