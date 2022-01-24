شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يستقبل وفدا من وزارة الخدمة المدنية الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوفد وزارة الخدمة المدنية الليبية في بلدهم الثاني مصر، مؤكدا على العلاقات القوية والأخوية بين الشعبين الشقيقين، معربا عن استعداد الجهاز لتقديم كافة أشكال الدعم الفني للوزارة، كما أثنى على العلاقات الطيبة بين البلدين، وذلك على هامش زيارتهم للجهاز في الفترة من 23 إلى 31 يناير الجاري.

واستعرض الدكتور صالح الشيخ خطة الإصلاح الإداري التي تهدف إلى خلق جهاز إدارى كفء وفعال ومحوكم، يحسن من إدارة موارد الدولة ويعلى من رضاء المواطن، موضحا عناصر الخطة الخمسة، وهي الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة.

كما استعرض الدكتور صالح الشيخ دور واختصاصات الجهاز، منها اعتماد الهياكل التنظيمية والموافقة على اللوائح المتعلقة بالموارد البشرية والشئون الوظيفية وكذلك التدريب والرد على استفسارات قانون الخدمة المدنية والشكاوى والتفتيش، بالإضافة إلى عددا من مشروعات التحول الرقمي منها المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي وأهدافه، ومركز تقييم القدرات والمسابقات، والذي يعتبر من النماذج الرائدة في الوطن العربي في مجال التقييم الإلكتروني.

ومن جانبه، عبر محمد صالح ابنه وكيل وزارة الخدمة المدنية الليبية، عن سعادته بزيارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهو المسئول عن تنظيم الوظيفة العامة في جمهورية مصر العربية.. مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والجهاز ، للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال ولوضع الخطط والبرامج المناسبة لرفع كفاءة المؤسسات والموظفين في ليبيا.

ويضم الوفد بجانب وكيل وزارة الخدمة المدنية، جمال محمد يوسف الشعاب وكيل الوزارة، حنان محمد بالأشهر مدير مكتب التعاون الدولي، على فرج فليت مندوب عن إدارة الملكات الوظيفية، خالد عبدالرحمن أمين سر الديوان، زينب علي الزاوي مندوب عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، آمنة أحتوش ممثلة مكتب دعم وتمكين المرأة، معمر العربي هويدي ممثل مكتب الوزير الليبي، سليمان أبو بكر ممثل مكتب وكيل الوزارة.

ويشمل برنامج الزيارة، عدة جلسات نقاشية تتناول العديد من الموضوعات منها الإصلاح التشريعي، وقوانين التوظف الحكومي، التحول الرقمي في أعمال الإدارة العامة، نظم هيكلة المؤسسات العامة، ومعايير تقييم وتوصيف الوظائف وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. ومن المقرر أن يتفقد الوفد مركز تقييم القدرات والمسابقات، والمتحف القومي للحضارة.



خلال اللقاء



وفد من وزارة الخدمة المدنية الليبية