شكرا لقرائتكم خبر عن صعود هامشى للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 11656 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 2015 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 13754 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 4599 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2176 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 3180 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة بنك كريدي أجريكول مصر 2321 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، جدوى للتنمية الصناعية، المهندس للتأمين، بالم هيلز للتعمير، مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب، 20 ألف سهم، 101 سهم، 137 ألف سهم، 17570 سهم، 1.1 مليون سهم، 500 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة مصر بني سويف للأسمنت، شراء 67610 سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، ليصل إجمالي أسهم الخزينة 514.3 ألف سهم خزينة.

في سياق منفصل أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات- سيدبك، موافقة مجلس الإدارة على نتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021، وحققت الشركة إيرادات بلغت 5.1 مليار جنيه مقابل 3.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 48.08%.

وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 535 مليون جنيه مقارنةً مع 26 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 1957%، وأرجعت السبب إلى نجاح منظومة التسويق واستقراء الأسواق محليًا وعالميًا وكذلك قدرتها على السيطرة على التكاليف وإتباع سياسات ترشيد النفقات خلال الفترة المالية الحالية، وكذلك ارتفاع متوسط أسعار البيع خلال عام 2021 مقارنة بمتوسط أسعار عام 2020.