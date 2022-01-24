شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..وزير الاتصالات يتفقد مصنع سامسونج لإنتاج التابلت التعليمي فى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددا من المشروعات التكنولوجيا بمحافظة بني سويف ضمنها مكاتب بريد، ومركز خدمة عملاء المصرية للاتصالات، كما يتفقد مصنع سامسونج لإنتاج التابلت التعليمي بحضور محافظ بنى سويف محمد هانى غنيم وسفير كوريا الجنوبية بمصر.

وتعاقدت الحكومة مارس الماضي مع شركة "سامسونج" العالمية لتدبير أجهزة الحاسب اللوحي" التابلت"، ‏الخاصة بتطوير منظومة التعليم الثانوي، لصالح وزارة التربية والتعليم.

ويتضمن الاتفاق إنشاء مصنع بمنطقة بني سويف، يُسهم في توفير فرص عمل ‏لأكثر من 500 شخص، كما يتضمن تدريب 1000 طالب داخل المصنع، وكذلك بمراكز الشركة القائمة ‏بجمهورية مصر العربية، وذلك تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، بعد وضع برنامج للتدريب بالتنسيق بين ‏الوزارة والشركة؛ بحيث يتم تدريب 50 طالباً لمدة تتراوح ما بين 10 – 15 يوما على خطوط الإنتاج ‏بمصانع الشركة بالخارج وفقا لبيان سابق لمجلس الوزراء.