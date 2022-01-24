شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات ملتقى الأعمال السعودي العراقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - العجلان : الملتقى يؤكد على عمق الروابط السعودية العراقية

انطلق صباح اليوم فعاليات "ملتقى الأعمال السعودي العراقي" الذي يهدف إلى الدفع قدماً بمسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين التي تشهد تقدماً في جميع الأصعدة.

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان إن الملتقى يؤكد على عمق الروابط السعودية العراقية.

وتتضمن أجندة الملتقى تقديم عروض عن الفرص الاستثمارية في المملكة، خاصة مشروعات رؤية 2030، كما أن جدول أعمال الملتقى يتضمن الكشف عن الفرص الاستثمارية الواعدة بالعراق، خصوصاً في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والاستيراد والمالية والمصارف والبنية التحتية.

ومن المقرر أن يشهد الملتقى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من البلدين لبحث فرص عقد الشراكات التجارية والاستثمارية، بالإضافة لتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين جهات حكومية وخاصة، وعقد مجلس الأعمال السعودي العراقي المشترك.